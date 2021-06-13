Головний герой "Холостяка-6" знайшов своє кохання на батьківщині, в Грузії. Пара вже не приховує свої стосунки, однак їхні подробиці все-таки не афішує.
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Іраклі Макацарія про стосунки з Лізою Чичуа
Лізі – 19 років, Іраклі – 36. Чоловік зізнався, що він не відчуває 17-річної різниці у віці. Зараз закохані насолоджуються кожним моментом, їм добре разом.
Ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом. Я дуже люблю її. А це найголовніше,
– наголосив Іраклі.
Макацарія додав, що в них серйозні стосунки, проте він старається на цю тему багато не говорити: "Просто порадійте за мене. Все чудово".
Іраклі Макацарія про стосунки з коханою: дивіться відео онлайн
Особисте життя Іраклі Макацарія
- У фіналі реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі обрав модель Альону Лесик. Пара продовжила стосунки після закінчення проєкту, однак історія кохання тривала недовго.
- Через декілька років у мережі з'явилися чутки про роман грузина зі співачкою Мішель Андраде.
- У листопаді 2018 року Іраклі відвідав світський захід з красунею-брюнеткою, яку ніжно обіймав. Пізніше Макацарія зізнався, що тоді не був закоханим і не мав серйозних стосунків.
- Чоловік розповідав, що йому подобаються дівчата з інтелектом, сильним характером і добрим серцем. Тоді красень сказав, що обов'язково покаже в особистому блозі лише ту дівчину, до якої матиме сильні почуття.
- Декілька років тому Макацарія ходив на побачення з Анною Різатдіновою, часто мав романи з різними дівчатами. Однак у мережі лише Лізу представив, як кохання всього життя.