Після участі в 6 сезоні "Холостяка" продюсер Іраклі Макацарія оселився і будує кар'єру в Україні. Усі його рідні мешкають в Тбілісі. Коли шоумен приїжджає в Грузію, то й сам живе у квартирі батьків.

У свої 36 років Іраклі Макацарія має дві квартири в Грузії – у Батумі та Тбілісі. Проте, приїжджаючи на батьківщину, зупиняється в батьківській оселі, оскільки власне житло здає в оренду. Герой "Холостяка" пояснив, що йому значно приємніше жити з батьками, адже вдома він насолоджується спілкуванням з рідними і смачною маминою їжею.

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У мене є окрема квартира. Просто, оскільки я рідко буваю у Грузії, то коли прилітаю на декілька днів, мені набагато приємніше бути у своїх рідних,

– поділився Іраклі Макацарія.

До слова, в нього дуже сильний зв'язок з сім'єю, адже він проміняв Америку на рідну Грузію. Шоумен на рік полетів до США, де закінчив школу, й навіть вступив в один з американських університетів. Проте Іраклі Макацарія так тягнуло до своєї країни, родини, друзів, що він забрав документи й повернувся у Тбілісі. Він зробив вибір на користь батьківщини навіть пропри те, що на той час там не було багатьох благ цивілізації.

"У той час, 2001 року, в Грузії ще не було світла, гарячої води, було багато побутових проблем, то Америка була великим контрастом. Але я не зміг би там жити. Крім сім’ї, друзі – велика частина мого життя. Я не можу без друзів. Цього мені сильно не вистачало там", – пояснив герой "Холостяка".

Додамо, дитинство і юність одного з найбажаніших холостяків країни минули в Грузії. Не так давно Іраклі Макацарія показав, як виглядав підлітком, та підкорив мережу архівними фото.