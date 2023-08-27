Іраклі Макацарія замилував новим фото зі своїм 3-місячним сином: чуттєвий кадр

Колишній герой шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія показав рідкісне фото зі своїм малюком. Його сину Георгію вже виповнилося майже 3 місяці. Чарівний кадр зіркового тата з сином сподобався шанувальникам.

Іраклі поділився в інстаграмі милим фото з Георгієм. Схоже, його зробила дружина Макацарія – Ліза.

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На фото Іраклі ніжно тримав маленького сина на руках та цілував його. Вони разом гуляли на свіжому повітрі.

Макацарія сидів на лавці й тримав Георгія перед камерою так, щоб приховати його від публіки. Очевидно, що обличчя сина бізнесмен не поспішає показувати.



Іраклі Макацарія з сином / Фото з його інстаграму

"Мій", – коротко підписав кадр Іраклі Макацарія та додав смайлик у вигляді білого сердечка.

Дружина бізнесмена також опублікувала в сторіс щасливе сімейне фото. На світлині була Ліза з Іраклі та маленький Георгій.



Ліза Макацарія показала сімейне фото / Фото з її інстаграм-сторіс

Світлину вже прокоментувала українська співачка Оля Цибульська. Артистка зазначила, що діти – це щастя. Також вона залишила смайлики у вигляді червоних сердечок.

Інші шанувальники також були зворушені милим кадром. Вони написали Макацарію приємні слова:

"Тато й син".

"Дуже гарно!"

"Любов".

"Хай син росте здоровий та щасливий".

Коли Макацарія став татом