Іраклі Макацарія замилував новим фото зі своїм 3-місячним сином: чуттєвий кадр
Джерело:Іраклі Макацарія
Колишній герой шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія показав рідкісне фото зі своїм малюком. Його сину Георгію вже виповнилося майже 3 місяці. Чарівний кадр зіркового тата з сином сподобався шанувальникам.
Іраклі поділився в інстаграмі милим фото з Георгієм. Схоже, його зробила дружина Макацарія – Ліза.
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На фото Іраклі ніжно тримав маленького сина на руках та цілував його. Вони разом гуляли на свіжому повітрі.
Макацарія сидів на лавці й тримав Георгія перед камерою так, щоб приховати його від публіки. Очевидно, що обличчя сина бізнесмен не поспішає показувати.
Іраклі Макацарія з сином / Фото з його інстаграму
"Мій", – коротко підписав кадр Іраклі Макацарія та додав смайлик у вигляді білого сердечка.
Дружина бізнесмена також опублікувала в сторіс щасливе сімейне фото. На світлині була Ліза з Іраклі та маленький Георгій.
Ліза Макацарія показала сімейне фото / Фото з її інстаграм-сторіс
Світлину вже прокоментувала українська співачка Оля Цибульська. Артистка зазначила, що діти – це щастя. Також вона залишила смайлики у вигляді червоних сердечок.
Інші шанувальники також були зворушені милим кадром. Вони написали Макацарію приємні слова:
- "Тато й син".
- "Дуже гарно!"
- "Любов".
- "Хай син росте здоровий та щасливий".
Коли Макацарія став татом
- Іраклі та Ліза ретельно приховували, що чекають на народження дитини. Про вагітність дружини бізнесмен повідомив лише у травні, хоча плітки почали ширитися ще у лютому.
- Подружжя стало батьками 2 червня. Сина назвали Георгій. Молодий батько розповів, що пережив партнерські пологи.
- А вже 12 липня Макацарія з дружиною охрестив сина. Церемонія пройшла в церкві Кашветі, що знаходиться у центрі Тбілісі. Новоспечена сім'я була одягнена у світлі образи.