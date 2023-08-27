Иракли поделился в инстаграмме милой фотографии с Георгием. Похоже, его совершила жена Макацария – Лиза.

Взгляните на это Владимир Остапчук растрогал сеть детскими фото, на которых им с девушкой по семь лет

На фото Иракли нежно держал маленького сына на руках и целовал его. Они вместе гуляли на открытом воздухе.

Макацария сидел на скамейке и держал Георгия перед камерой так, чтобы скрыть его от публики. Очевидно, что бизнесмен не спешит показывать лицо сына.



Иракли Макацария с сыном / Фото из его инстаграммы

"Мой", – коротко подписал кадр Иракли Макацария и добавил смайлик в виде белого сердечка.

Жена бизнесмена также опубликовала счастливое семейное фото. На фотографии была Лиза из Иракли и маленький Георгий.



Лиза Макацария показала семейное фото / Фото с ее инстаграмм-сторис

Фотографию уже прокомментировала украинская певица Оля Цыбульская. Артистка отметила, что дети – это счастье. Также она оставила смайлики в виде красных сердечек.

Другие поклонники также были тронуты милым кадром. Они написали Макацарию приятные слова:

"Папа и сын".

"Очень хорошо!"

"Любовь".

"Пусть сын растет здоров и счастлив".

Когда Макацария стал папой