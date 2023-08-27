Иракли поделился в инстаграмме милой фотографии с Георгием. Похоже, его совершила жена Макацария – Лиза.
Взгляните на это Владимир Остапчук растрогал сеть детскими фото, на которых им с девушкой по семь лет
На фото Иракли нежно держал маленького сына на руках и целовал его. Они вместе гуляли на открытом воздухе.
Макацария сидел на скамейке и держал Георгия перед камерой так, чтобы скрыть его от публики. Очевидно, что бизнесмен не спешит показывать лицо сына.
Иракли Макацария с сыном / Фото из его инстаграммы
"Мой", – коротко подписал кадр Иракли Макацария и добавил смайлик в виде белого сердечка.
Жена бизнесмена также опубликовала счастливое семейное фото. На фотографии была Лиза из Иракли и маленький Георгий.
Лиза Макацария показала семейное фото / Фото с ее инстаграмм-сторис
Фотографию уже прокомментировала украинская певица Оля Цыбульская. Артистка отметила, что дети – это счастье. Также она оставила смайлики в виде красных сердечек.
Другие поклонники также были тронуты милым кадром. Они написали Макацарию приятные слова:
- "Папа и сын".
- "Очень хорошо!"
- "Любовь".
- "Пусть сын растет здоров и счастлив".
Когда Макацария стал папой
- Иракли и Лиза тщательно скрывали, что ждут рождения ребенка. О беременности жены бизнесмен сообщил только в мае, хотя сплетни начали распространяться еще в феврале.
- Супруги стали родителями 2 июня. Сына назвали Георгием. Молодой отец рассказал, что пережил партнерские роды.
- А уже 12 июля Макацария с супругой окрестил сына. Церемония прошла в церкви Кашвети, расположенной в центре Тбилиси. Новоиспеченная семья была одета в светлые образы.