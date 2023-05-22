Іраклі Макацарія розчулив фотосесією з 21-річною дружиною, яка вагітна від нього

Герой 6 сезону українського "Холостяка" Іраклі Макацарія стане батьком. Про вагітність 21-річної дружини Лізи Чічуа він оголосив тиждень тому. Тепер пара знялася в романтичній фотосесії.

У міжнародний День матері грузин Іраклі Макацарія запостив фото з дружиною, щоб оприлюднити її нову майбутню роль. Ліза на останніх термінах вагітності, тож поки дівчина не народила, вони влаштували красиву зйомку у Тбілісі.

До теми Іраклі Макацарія з "Холостяка" вперше стане батьком: його 21-річна дружина вагітна – перші фото

Іраклі Макацарія розчулив фотосесією з вагітною дружиною

Для фотосесії зіркове в Україні та Грузії подружжя обрало майже парні образи. На Лізі була легка біла сукня на ґудзиках і без рукавів, подовжений лляний жакет, а довге волосся накручене в локони. Тоді як 38-річний Іраклі Макацарія підібрав гольф і піджак у схожій кольоровій гамі. Він обіймав молоду дружину за помітно округлий животик, а вдвох вони щиро усміхалися на камеру.

Посмішка, яка зігріває моє серце,

– з любов'ю підписав Іраклі Макацарія.

Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму героя "Холостяка 6"

Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму героя "Холостяка 6"

21-річна Ліза Чічуа й собі запостила кадри з цієї фотосесії, щоправда, чорно-білі. На них герой "Холостяка" ніжно дивився їй в очі за мить до поцілунки, який в об'єктив уже не потрапив.

Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Лізи

Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Лізи

До речі, чутки про вагітність дружини Іраклі Макацарія роїлися ще з лютого, коли до Дня закоханих вони вдвох знялися в рекламному кампейні французького бренду косметики. Тоді Ліза спробувала приховати животик за сукнею вільного крою, але на одному з фото чоловік обійняв її так, що підкреслив стан.