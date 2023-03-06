Вони живуть повноцінним життям, – Женя Галич зізнався, коли востаннє бачився з сім'єю

З початком повномасштабного вторгнення сім'я лідера гурту О.Torvald Жені Галича виїхала за кордон задля безпеки. Зараз вони живуть у Польщі, поки сам Євген захищає країну від ворога. Музикант розповів, чому поки не повертає сім’ю до Києва.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він зізнався, що нещодавно був у відпустці 9 днів, тож зміг побачитися з рідними.

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Як зараз живе сім'я Жені Галича

Артист відверто сказав, що раніше вони обговорили важливі питання – що б не сталося, як би не склалася ситуація, вони не відкладають життя.

Вони живуть повноцінним життям, навчаються, розвиваються. Наприклад, якби вони зараз були в Україні, то наш будинок розташований за містом. Це потрібно було б через усі блокпости проїжджати, офлайн школи немає, садочку офлайн немає. А там усе є,

– розповів Женя Галич.

Він пояснює, що не хотів би ставити на паузу життя дітей. "Вони знають, що в країні йде війна, ми з ними говоримо. Я розповідаю, що відбувається, щоб вони не думали, що все закінчилося, як тільки вони поїхали до Польщі", – додав співак.

Чому Галич не забирає сім’ю до України

За його словами, діти готуються, що повернуться і своїм досвідом, який здобули за кордоном, будуть ділитися тут, у цій країні. ”Відбудовувати цю країну, робити її кращою. Ми про це говоримо, може не щодня, але говоримо”, – сказав Галич.

Женя пояснює, що саме тому його родина не повертається в Київ, адже тут наразі нестабільна обстановка.

І мені набагато простіше відповідати наразі тільки за себе і за своїх підлеглих або побратимів. Якби тут була моя родина, це було б набагато важче. На щастя, вони у Варшаві, а я виконую свої завдання,

– заявив Галич.

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео

До слова, лідер гурту O.Torvald у перші днів повномасштабної війни відправив свою дружину з дітьми за кордон, а сам перебрався у Львів, аби волонтерити для ЗСУ. Перші місяці він допомагав бійцям, та вже в квітні вступив у військо. З його гурту на фронті також перебуває гітарист – він воює у "самому пеклі".

Нагадаємо, що майже рік тому Женя Галич опублікував емоційне звернення свого сина до росіян. У свої 4 роки хлопчик розумів, що Путін напав на Україну. Він назвав його тупим і наказав забиратися геть з його Батьківщини. Дивіться миле відео – за цим посиланням.