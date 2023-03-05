Твій вибір, – Женя Галич розповів, як ставиться до російськомовних і чому перейшов на українську
Лідер гурту О.Torvald Женя Галич виріс в російськомовній сім’ї, тож спілкувався російською. Вже з початком повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову. Також музикант зізнався, як ставиться до російськомовних в часи війни.
Женя Галич наголосив, що немає сенсу засуджувати українців за російську мову. Крім того, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, чому вирішив стати на захист України.
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Чому Галич вирішив перейти на українську
Співак відверто зізнався, що свій вибір говорити й писати українською зробив через те, що йому стала огидною російська мова.
Він додав, що його ніхто ніколи не щемив за російську мову.
"Ну говори російською, це твій вибір, ти в Україні, ти робиш щось для цієї країни". Тому для мене це не було настільки ворожим. Мені здавалося, що нічого страшного в цьому немає", – пояснив Євген.
Не можна засуджувати російськомовних
Галич вважає, що немає сенсу засуджувати тих людей, яким важко перейти на українську повністю, з часом вони обов'язково це зрозуміють.
Я думаю, що всі діти мають вивчати й говорити в родинах українською, це важливо. Не можна тиснути на тих людей, які сформувалися як особистості в Радянському Союзі. На них не можна тиснути,
– заявляє музинка.
Лідер гурту О.Torvald зазначив, що телерадіомовлення та усе, що може відбуватися публічно, має бути українською для того, щоб люди розуміли й відокремлювали себе від країни-агресора.
"Наприклад, якщо в родині батьки розмовляють російською, їм потрібно зі своїми дітьми почати розмовляти українською, щоб на цьому поколінні російська мова зникла з нашого вживання", – сказав він.
Дивіться інтерв'ю з Женею Галичем: відео
Якою мовою говорять його діти
Галич розповідає, що його діти говорять українською, а тепер ще й польською, навіть між собою.
Їм суворо заборонено дивитися, слухати, бачити будь-який контент російською мовою. І вони самі це розуміють. Коли вмикають щось російське, такі: "Ого, погано",
– каже Женя.
Співак додав, що він з дружиною намагався з дітьми говорити українською весь цей час, як тільки вони народилися.
До слова, лідер гурту O.Torvald у перші днів повномасштабної війни відправив свою дружину з дітьми за кордон, а сам перебрався у Львів, аби волонтерити для ЗСУ. Перші місяці він допомагав бійцям, та вже в квітні він вступив у військо. З його гурту на фронті також перебуває гітарист – він воює у "самому пеклі".