Твій вибір, – Женя Галич розповів, як ставиться до російськомовних і чому перейшов на українську

Лідер гурту О.Torvald Женя Галич виріс в російськомовній сім’ї, тож спілкувався російською. Вже з початком повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову. Також музикант зізнався, як ставиться до російськомовних в часи війни.

Женя Галич наголосив, що немає сенсу засуджувати українців за російську мову. Крім того, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів, чому вирішив стати на захист України.

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Чому Галич вирішив перейти на українську

Співак відверто зізнався, що свій вибір говорити й писати українською зробив через те, що йому стала огидною російська мова.

Він додав, що його ніхто ніколи не щемив за російську мову.

"Ну говори російською, це твій вибір, ти в Україні, ти робиш щось для цієї країни". Тому для мене це не було настільки ворожим. Мені здавалося, що нічого страшного в цьому немає", – пояснив Євген.

Не можна засуджувати російськомовних

Галич вважає, що немає сенсу засуджувати тих людей, яким важко перейти на українську повністю, з часом вони обов'язково це зрозуміють.

Я думаю, що всі діти мають вивчати й говорити в родинах українською, це важливо. Не можна тиснути на тих людей, які сформувалися як особистості в Радянському Союзі. На них не можна тиснути,

– заявляє музинка.

Лідер гурту О.Torvald зазначив, що телерадіомовлення та усе, що може відбуватися публічно, має бути українською для того, щоб люди розуміли й відокремлювали себе від країни-агресора.

"Наприклад, якщо в родині батьки розмовляють російською, їм потрібно зі своїми дітьми почати розмовляти українською, щоб на цьому поколінні російська мова зникла з нашого вживання", – сказав він.

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Якою мовою говорять його діти

Галич розповідає, що його діти говорять українською, а тепер ще й польською, навіть між собою.

Їм суворо заборонено дивитися, слухати, бачити будь-який контент російською мовою. І вони самі це розуміють. Коли вмикають щось російське, такі: "Ого, погано",

– каже Женя.

Співак додав, що він з дружиною намагався з дітьми говорити українською весь цей час, як тільки вони народилися.

До слова, лідер гурту O.Torvald у перші днів повномасштабної війни відправив свою дружину з дітьми за кордон, а сам перебрався у Львів, аби волонтерити для ЗСУ. Перші місяці він допомагав бійцям, та вже в квітні він вступив у військо. З його гурту на фронті також перебуває гітарист – він воює у "самому пеклі".