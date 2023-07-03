Він не розуміє, де він, що він, – продюсер Полякової прокоментував "повернення" Винника
Джерело:подкаст "Слава-Ясинському"
Слава Дьомін і Михайло Ясинський у спільному подкасті обговорили повернення Олега Винника в український інформаційний простір. Зокрема, вони згадали нещодавнє інтерв'ю співака після тривалого мовчання для ютуб-каналу "КРП".
Михайло Ясинський зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення двічі спілкувався з артистом телефоном. Він також висловив свою думку про Винника, який днями вперше озвучив ім'я дружини.
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Михайло Ясинський заговорив про Олега Винника
За словами продюсера, співаку важко зрозуміти все, що зараз відбувається в Україні. Все через те, що після 24 лютого виконавець живе не в тому ж контексті, що й більшість українців.
Винник — людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває,
– пояснив Михайло.
Продюсер додав: "Ми спілкувалися двічі після початку війни. Один телефонний дзвінок був дуже серйозної людини, яка відчувала момент. Були плани. Влітку вже було відчуття, що він не розуміє, що відбувається. Це відбувається з людьми, які за кордоном, вони не відчувають Україну взагалі".
Подкаст "Слава-Ясинському": дивитись відео онлайн
Що українські зірки думають про мовчання Винника
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