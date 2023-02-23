В інтерв'ю 24 Каналу Вікторія пояснила, що розуміє людей, які писали їй образливі коментарі. Однак вона не зважає на хейтерські відгуки, оскільки ментально її чоловік не є росіянином, підтримує Україну.

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Вікторія Варлей про весілля з росіянином

Акторка зазначила, що люди, які хейтили її, не хочуть замислитись, що в неї також є російське коріння. У багатьох українців воно є, оскільки станом на 2001 рік в Україні проживали 17% росіян, які будували сім'ї, народжували дітей.

Мій чоловік ніколи не жив в Росії, він там провів може 2 роки за все своє життя. Зараз йому 48 років, з яких 37 чи 38 прожив в Нью-Йорку, а 3 чи 4 роки живе в Маямі. Ментально він не росіянин. Востаннє був у Росії у 12-річному віці,

– наголосила Варлей.

На думку Вікторії, зараз люди дуже озлоблені через війну. Особливо ті, хто залишився в Україні, не має можливості поїхати. Варлей розуміє цей стан озлобленості, коли хочеться випустити назовні весь біль, коли треба когось образити, зачепити. Але не реагує на це, бо настільки психологічно пропрацьована, що на неї це все вже не діє: "Я розумію, чому це пишуть. Люди, які думають, ніколи не поставлять питання: "Чому ти вийшла заміж за росіянина", бо в мені також є російська кров".

Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Вікторія розповідала, що була знайома з Петром ще до участі в проєкті. Романтичних стосунків між ними не було, але Віка відчувала сильну симпатію. Після вильоту з проєкту Варлей одразу полетіла в Маямі, хотіла зустрітися з Петром та дізнатися, як закінчилася історія з його колишньою дружиною. За словами Вікторії, екскохана Петра протягом п'яти років не хотіла давати йому розлучення. У пари є двоє дітей, яким жінка забороняє спілкуватися з татом.