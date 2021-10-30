На романтичному шоу "Холостячка" 35-річна артистка шукає чоловіка, з яким могла б побудувати міцну сім'ю і народити дітей. На жаль, під ці критерії не підпадає Роман Васильєв.

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За словами Злати Огнєвіч, чоловік хоче бути ідеальним і чекає ідеальності від інших. У цьому вона переконалася під час побачення на конях, коли він змушував її сісти в сідло попри шалений страх.

Я зовсім неідеальна і ніколи такою не буду. Пробач, у мене немає для тебе троянди. Ти сьогодні їдеш додому,

– заявила "Холостячка".

Ексучасник "Холостячки" Роман Васильєв / Фото СТБ

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Так, боротьбу за серце Злати Огнєвіч продовжили усього п'ять чоловіків – Максим, Дмитро, Олег, Андрій Задворний і Андрій Хвєткєвіч. Усі вони залишаються в Одесі ще на один тиждень.

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