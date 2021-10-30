У 7 випуску "Холостячка" Злата Огнєвіч разом з чоловіками відправилась в Одесу. Там головна героїня перебувала на яскравому побаченні з Дмитром і Олегом, але й залишилась незадоволеною побаченням з Романом.

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Чоловік підготував для Злати прогулянку на конях. Однак співачка почала хвилюватися й хотіла припинити поїздку. Та Роман був наполегливим і немов не звертав уваги на емоції Огнєвіч.

На церемонії троянд головна героїня відправила Васильєва додому зі словами: "Я зовсім неідеальна і ніколи такою не буду. Пробач, у мене немає для тебе троянди".

Роман Васильєв про виліт з проєкту

Чоловік прокоментував виліт з романтичного проєкту лаконічним дописом. Він поділився, що коли переглядав випуск, то ніби знову пережив усі емоції.

За весь період перебування на проєкті неможливо не почати відчувати почуття і вкрай складно, коли тебе відштовхують повісивши ярлик, який не відповідає твоєму внутрішньому світу. Це робить боляче,

– зізнався ексучасник.

У Романа почався складний період у житті, однак він вирішив не складати руки. Тому чоловік занурився в роботу та продовжує працювати у сфері стоматології.



Роман Васильєв / Фото з інстаграму Романа

Як реагує мережа

Користувачі мережі по-різному реагують на виліт Романа з шоу. Дехто вважає, що це було заслужено. Але інші пишуть про те, що чоловік – інтелектуал і набагато кращий за всіх інших учасників.

"Передбачувано. Хоча у першому випуску було враження, що він буде переможцем";

"Ну нарешті";

"Класний хлопець. Удачі йому, нехай зустріне своє кохання";

"Плачу. Дуже шкода, що залишає проєкт. Вболівала за нього";

"Роман заслуговує на краще";

"Рома з кожною серією виглядав гірше, а ось Олег, незважаючи на своє багате минуле, з кожною серією показує себе з кращого боку";

"Звичайно! Егоцентричний та самозакоханий";

"Насправді, Роман адекватніший і розумніший за багатьох учасників, це розкрилося з наступними випусками шоу… Інтелект, виховання, манери, а ця "ідеальність", яку всі так педалювали (явно з подачі сценаристів) – не більше ніж привід, щоб його позбутися".

Текст публікації Романа Васильєва

А хто сказав, що буде легко? Але ж головне, що далі! Вчора, переглядаючи 7 епізод, пережив ті ж емоції, що були тієї ночі. За весь період перебування на проєкті неможливо не почати відчувати почуття і вкрай складно, коли тебе відштовхують повісивши ярлик, який не відповідає твоєму внутрішньому світу. Це робить боляче. Не знаю як в інших, але коли в мене настає складний період у житті, я беру себе в руки й поринаю з головою в роботу. Так було і цього разу.