Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу. На думку Скрипки, контент російською досі споживають в Україні, бо росіяни сильні та агресивні, а ми – слабкі й толерантні.

Читайте також На фронті Різдва вже здобули перемогу, – Скрипка пояснив, як традиції наближають нас до Європи

Це маніпуляція під егідою демократії, толерантності. Толерантними можуть бути англомовні, франкомовні люди, бо в них немає проблем з мовою. А в нас завжди була проблема існування українського народу. Врятувало те, що нас багато. Але з іншого боку, ми не захищалися,

– наголосив Скрипка.

Музикант додав, що раніше Київ був повністю російськомовним містом. Це місто було на території України, але все одно залишалося частиною Росії. Тому зараз, у час повномасштабної війни, кожен на своєму місці має робити все, що може, щоб цього більше ніколи не сталося.

Російській культурі немає місця в Україні. Нас нічого не має пов'язувати з країною-агресором. І важливо пам'ятати це й після перемоги.

Це народна культурна політика. А коли буде державна культурна політика, будуть серйозні результати. Бо Україна як культурна держава досі не існувала. Мусить бути ефективна державна політика – культурна та проукраїнська. Є велике питання до нацбезпеки, яке включає й радіо, телебачення, ютуб, кінематограф тощо,

– підсумував виконавець.