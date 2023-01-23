Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу. По мнению Скрипки, контент на русском языке до сих пор потребляют в Украине, потому что россияне сильные и агрессивные, а мы – слабые и толерантные.

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Это манипуляция под эгидой демократии, толерантности. Толерантными могут быть англоязычные, франкоязычные люди, потому что у них нет проблем с языком. А у нас всегда была проблема существования украинского народа. Спасло то, что нас много. Но с другой стороны, мы не защищались,

– подчеркнул Скрипка.

Музыкант добавил, что раньше Киев был полностью русскоязычным городом. Этот город был на территории Украины, но все равно оставался частью России. Поэтому сейчас, во время полномасштабной войны, каждый на своем месте должен делать все, что может, чтобы этого больше никогда не произошло.

Полное интервью с Олегом Скрипкой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Русской культуре нет места в Украине. Нас ничего не должно связывать со страной-агрессором. И важно помнить это и после победы.

Это народная культурная политика. А когда будет государственная культурная политика, будут серьезные результаты. Потому что Украина как культурное государство до сих пор не существовало. Должна быть эффективная государственная политика – культурная и проукраинская. Есть большой вопрос к нацбезопасности, который включает и радио, телевидение, ютуб, кинематограф и т.д.

– подытожил исполнитель.