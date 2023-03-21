В интервью Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, рассказал, что его доходы уменьшились на 80 – 90% с началом войны. Ранее он отмечал, что экономит на ремонте дома, который длится более 2 лет.

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Артист признается, что у него было несколько интеграций для ИТ-компаний, что помогло ему продержаться финансово.

Потом я продал машину. Также родственники и друзья, которые помогали. Изменилось все, я уже не хожу по ресторанам… И еще приносит немного монетизация на ютуб,

– заявил Позитив.

Он подчеркнул, что сейчас много песен в коллаборации с другими артистами. "Я сейчас "проститутка в фитах". Сольных песен не выпустил, но немного у того, немного у того… Поэтому я закрылся от всех и делаю сольные песни", – сказал Алексей.

На сколько живет в месяц

Артист добавляет, что раньше накапливал деньги, часть еще осталась, но он потерял многое в начале войны, делал большие донаты, тратил на жилье на Западе Украины и т.д.

На вопрос ведущего действительно ли Позитив живет на 500 долларов в месяц, певец подтвердил это. Но он признается, что этого ему не хватает. "Сложно, но нужно что-то думать", – ответил он.

Певец надеется, что концертная деятельность возобновится и заработает. "Со мной сейчас все работают на будущее, потом мы все заработаем деньги", – сказал Алексей.

Смотрите полное интервью с Позитивом: видео

К слову, до войны Позитив арендовал квартиру в Киеве, но сейчас живет на студии ибо теперь этот дом ему не по карману. Певец признался, что, как и все артисты, он находится в тяжелом материальном положении. Певец добавил, что на студии есть все необходимое для жизни – душ, кухня, полноценный дом. Домик такой, в котором у каждого есть своя комната, поэтому здесь очень комфортно», – рассказал он.