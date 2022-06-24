Інтерв'ю з POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash: "Рамки, які були до війни, зруйновані"

Популярні артисти POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash об'єдналися у пісні-подяці непереможним українським героям, які щодня борються за Україну. Перед прем'єрою треку ми поспілкувалися з виконавцями.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу артисти розповіли про співпрацю, а також відповіли на актуальні питання щодо війни Росії проти України та боротьби на культурному фронті.

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"Перед світанком" – пісня-подяка непереможним українським героям, які борються за Україну. В новому треці артисти вшановують відвагу й хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, які переплітаються з українськими народними мотивами. Ця пісня – нагадування, що, як би не було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Адже українців неможливо зламати. Ми виборемо свободу і відбудуємо зруйноване. І буде линути слава України по всій землі.

POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash – "Перед світанком": дивіться відео онлайн

Детальніше про колаборацію трьох українських артистів – читайте далі.

Рамки, які існували до війни, зруйновані, – розмова з POSITIFF

Чому саме такий склад артистів записав трек?

Всі знають, що в нас із Мішель вже є колаборація з гуртом MOЗGI і спільний саундтрек до українського серіалу. Ми завжди працювали разом у студії, маємо ще багато не випущеного матеріалу. Мішель для мене, як для музичного продюсера, завжди була цікавою співачкою, яка відрізняється від інших українських артисток. Вона мислить по-іншому, у неї є свої фішки. Це самобутній артист, з яким можна створювати щось поза шаблонами.

Мені також дуже подобається творчість Аліни Паш. Вона створює унікальний український продукт. А коли познайомився з нею, зрозумів, що вона ще й дуже сильна особистість. Вона заряджає. Так і сталося, коли ми почали роботу над спільною піснею. Вже через добу після того, як я надіслав аранжування, Аліна надіслала мені і приспів, і куплет. Я був шокований від того, як швидко вона занурилась у трек. Ніколи не думав, що мій хіп-хоп біт може мати український почерк. Саме Аліна додала його.

Загалом у нас дуже крутий і різнобарвний тандем: україно-болівійка; дівчинка, яка все життя несе в собі дух Закарпаття; і я, киянин, який має козацьке коріння. Хоч за стилем ми й абсолютно різні артисти, за духом ми дуже зійшлися.

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Хто написав текст і музику, був ініціатором колаборації?

Насправді цей біт у мене лежав вже довго, бо він не пасував ані гурту MOЗGI, ані "Время и Стекло". І дуже радію, що нарешті його почують.

Наразі рамки, які існували до війни, зруйновані. Артисти об'єднуються і формують нове звучання української музики.

Ініціатором була Мішель. Їй сподобалось аранжування й вона запропонувала Аліні приєднатися. Здається, в мирні часи це тріо не відбулося б, але зараз саме час для експериментів та колаборацій!

В Україні заборонили використання російської музики у громадських місцях, однак винятком стануть російські артисти, які засуджують війну. Чи варто у такому випадку виокремлювати "хороших рускіх"?

Дуже неоднозначно ставлюся до "хороших рускіх". Поважаю тих, хто не боїться щиро висловлювати свою позицію, незважаючи на репресивну владу. Засуджую тих, кто користується цим і робить з цього промо. Наприклад, білорус Макс Корж через 100 днів війни випустив трек, у якому вперше за весь час виступив проти. Але все одно пропагандує наратив про "братні народи". Раніше він виступав в окупованому Криму, а у 2020 році під час протестів у Білорусі закликав учасників акцій не виходити з дому. Це не позиція, це хайп. Чому така людина досі посідає перші місця в українських чартах? Настав час для самовираження вітчизняних артистів.



POSITIFF / Фото з інстаграму артиста

Це пісня сили та натхнення, – розмова з Michelle Andrade

Ви народилися у Болівії, як там ставляться до війни в Україні?

Весь світ з Україною. Моя сім'я у Болівії писала мені з першого дня війни. Всі дуже хвилюються, адже ні в кого не вкладається в голові, як таке можливо в 21 столітті. Вони нас дуже підтримують, надсилають фінансову допомогу у фонди, запрошують пожити в них.

Чи є серед захисників України ваші знайомі?

Так. Це молоді, гарні, перспективні хлопці, а також сім'янини, у яких діткам виповнилося лише рік. Хтось знімав кліпи, а тепер збиває безпілотники. Ми не дуже тісно контактуємо зараз, але я намагаюся їх підтримувати. Наприклад, останні зібрані кошти на амуніцію я передала знайомому в ТрО, з яким до війни ми працювали на шоу "Орел і Решка".

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За час війни ви написали нові пісні українською?

У мене було дуже багато спроб написати пісні українською мовою, але щоразу, коли починала творити, текли сльози. Так було і під час написання "Перед світанком". Але ця пісня не про сльози. Це пісня сили та натхнення, а також великої вдячності нашим захисникам.

Я обов'язково випущу україномовний мініальбом. Повернуся до тих пісень, які починала писати на початку війни. Мені важливо висловити у музиці те, що в мене на душі. Думаю, мене зрозуміє кожен українець.



Michelle Andrade / Фото з інстаграму співачки

Радію, що ця композиція про Україну та українців, – розмова з Alina Pash

У вашій творчості були проєкти з росіянами. Чим колаборація з українськими артистами відрізняється від співпраці з росіянами?

Так, я мала два проєкти з росіянами. А з українцями маю безліч колаборацій, бо вони гідні, вільні люди, і цей вайб дає топ контент.

Як відбувався процес запису треку "Перед світанком"?

Ми познайомились з Мішель та Позитивом десь рік тому. Завжди цікаво знайомитись з артистом у житті, тому що особисте спілкування дозволяє бачити насамперед людину, а не медійну персону. Тут так само. Між нами зародився контакт, який зараз перетворився на пісню. Я радію, що ця композиція про Україну та українців.

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Вона почалася з того, що Позитив поділився бітом в телеграмі. Мені він сподобався і в першу ж годину я накидала трохи ідей для пісні та приспів.

До речі, текстова частина нашої роботи натхнена історією гасла "Слава Україні", бо за збігом обставин саме це питання я вивчала в момент, коли отримала біт від Позитива.

Нещодавно прийняли закон про заборону російської музики в Україні. Як ви ставитеся до нього?

Повністю підтримую. Тут питання не лише в тому, що прослуховування російської музики є фінансуванням російської армії через податки, які платить артист. А й у тому, що, якщо поцікавитись набагато глибше і вдатися до аналізу того, які наративи у творчості російських артистів, то можу запевнити, що це не те, за що борються й помирають наші воїни, не те, за що стояли наші предки.

Окрім фізичного фронту існує ще й культурний. Наша власна творчість, наша культура, наша музика – це частина того, за що ми боремося. І відмова від музики росіян є важливим тактичним кроком в стратегії дерусифікації України.



Alina Pash / Фото з інстаграму співачки