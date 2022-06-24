Интервью с POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash: "Рамки, которые были до войны, разрушены"

Популярные украинские артисты POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в песне-благодарности непобедимым украинским героям, ежедневно борющимся за Украину. Перед премьерой трека мы пообщались с исполнителями.

В эксклюзивном интервью 24 каналу артисты рассказали о сотрудничестве, а также ответили на актуальные вопросы войны России против Украины и борьбы на культурном фронте.

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"Перед світанком" – благодарная песня непобедимым украинским героям, которые борются за Украину. В новом треке артисты чтят отвагу и храбрость наших защитников смелыми хип-хоп битами, переплетающимися с украинскими народными мотивами. Эта песня – напоминание, что, как бы ни было сложно, необходимо верить в светлое будущее. Украинцев ведь невозможно сломать. Мы выберем свободу и отстроим разрушенное. И будет хлынуть слава Украины по всей земле.

POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash – "Перед світанком": смотрите видео онлайн

Подробнее о коллаборации трех украинских артистов – читайте дальше.

Рамки, которые существовали до войны, разрушены – разговор с POSITIFF

Почему такой состав артистов записал трек?

Все знают, что у нас с Мишель уже есть коллаборация с группой MOЗGI и общий саундтрек к украинскому сериалу. Мы всегда работали вместе в студии, есть еще много не выпущенного материала. Мишель для меня, как для музыкального продюсера, всегда была интересной певицей, отличающейся от других украинских артисток. Она мыслит по-другому, у нее есть свои фишки. Это самобытный артист, с которым можно создавать что-нибудь вне шаблонов.

Мне также очень нравится творчество Алины Паш. Она создает уникальный украинский продукт. А когда познакомился с ней, понял, что она еще очень сильная личность. Она заряжает. Так и случилось, когда мы начали работу над общей песней. Уже через сутки после того, как я отправил аранжировку, Алина прислала мне и припев, и куплет. Я был в шоке от того, как быстро она погрузилась в трек. Никогда не думал, что у моего хип-хоп бита может быть украинский почерк. Именно Алина прибавила его.

В общем, у нас очень крутой и разноцветный тандем: украино-болевийка; девочка, которая всю жизнь несет в себе дух Закарпатья; и я, киевлянин, имеющий казацкие корни. Хотя по стилю мы и совершенно разные артисты, по духу мы очень сошлись.

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Кто написал текст и музыку, был инициатором коллаборации?

На самом деле этот бит у меня лежал уже долго, потому что он не подходил ни группе MOЗGI, ни "Время и Стекло". И очень радуюсь, что наконец-то его услышат.

В настоящее время рамки, которые существовали до войны, были разрушены. Артисты объединяются и формируют новое звучание украинской музыки.

Инициатором была Мишель. Ей понравилась аранжировка и она предложила Алине присоединиться. Кажется, в мирное время это трио не состоялось бы, но сейчас самое время для экспериментов и коллабораций!

В Украине запретили использование российской музыки в общественных местах, однако исключением станут российские артисты, осуждающие войну. Следует ли в таком случае выделять "хороших русских"?

Очень неоднозначно отношусь к "хорошим русским". Уважаю тех, кто не боится искренне выражать свою позицию, невзирая на репрессивную власть. Осуждаю тех, кто пользуется этим и делает из этого промо. К примеру, белорус Макс Корж через 100 дней войны выпустил трек, в котором впервые за все время выступил против. Но все равно пропагандирует нарратив о "братских народах". Ранее он выступал в оккупированном Крыму, а в 2020 году, во время протестов в Беларуси, призвал участников акций не выходить из дома. Это не позиция, это хайп. Почему такой человек до сих пор занимает первые места в украинских чартах? Пора для самовыражения отечественных артистов.



POSITIFF / Фото с инстаграмма артиста

Это песня силы и вдохновения – разговор с Michelle Andrade

Вы родились в Боливии, как там относятся к войне в Украине?

Весь мир с Украиной. Моя семья в Боливии писала мне с первого дня войны. Все очень волнуются, ведь ни у кого не укладывается в голове, как это возможно в 21 веке. Они нас очень поддерживают, посылают финансовую помощь в фонды, приглашают пожить у них.

Есть ли среди защитников Украины ваши знакомые?

Да. Это молодые, красивые, перспективные ребята, а также семьянины, у которых деткам исполнилось всего год. Кто-то снимал клипы, а теперь сбивает беспилотники. Мы не очень тесно контактируем сейчас, но я стараюсь их поддерживать. К примеру, последние собранные средства на амуницию я передала знакомому в ТрО, с которым до войны мы работали на шоу "Орел и Решка".

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За время войны вы написали новые песни на украинском?

У меня было очень много попыток написать песни на украинском языке, но всякий раз, когда начинала творить, текли слезы. Так было и во время написания "Перед світанком". Но эта песня не о слезах. Это песня силы и вдохновения, а также большая благодарность нашим защитникам.

Я обязательно выпущу украиноязычный миниальбом. Вернусь к песням, которые начинала писать в начале войны. Мне важно выразить в музыке то, что у меня на душе. Думаю, меня поймет каждый украинец.



Michelle Andrade / Фото с инстаграмма певицы

Радуюсь, что эта композиция об Украине и украинцах – разговор с Alina Pash

В вашем творчестве были проекты с россиянами. Чем коллаборация с украинскими артистами отличается от сотрудничества с россиянами?

Да, я имела два проекта с россиянами . А с украинцами у меня множество коллабораций, потому что они достойные, свободные люди, и этот вайб дает топ контент.

Как происходил процесс записи трека "Перед світанком"?

Мы познакомились с Мишель и Позитивом год назад. Всегда интересно знакомиться с артистом в жизни, потому что личное общение позволяет видеть, прежде всего, человека, а не медийную персону. Здесь тоже. Между нами возник контакт, который сейчас превратился в песню. Я радуюсь, что эта композиция об Украине и украинце.

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Она началась с того, что Позитив поделился битом в телеграмме. Мне он понравился и в первый же час я набрасывала немного идей для песни и припев.

Кстати, текстовая часть нашей работы вдохновлена историей лозунга "Слава Украине", потому что по стечению обстоятельств именно этот вопрос я изучала в момент, когда получила бит от Позитива.

Недавно был принят закон о запрете российской музыки в Украине. Как вы относитесь к нему?

Полностью поддерживаю. Здесь вопрос не только в том, что прослушивание русской музыки является финансированием русской армии через налоги, которые платит артист. Но и в том, что, если поинтересоваться гораздо глубже и прибегнуть к анализу того, какие нарративы в творчестве русских артистов, то могу заверить, что это не то, за что сражаются и умирают наши воины, не то, за что стояли наши предки.

Кроме физического фронта, существует еще и культурный. Наше собственное творчество, наша культура, наша музыка – это часть того, за что мы боремся. И отказ от музыки россиян является важным тактическим шагом в стратегии дерусификации Украины.



Alina Pash / Фото с инстаграмма певицы