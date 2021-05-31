Стереотипи та обмеження в конкурсах краси: інтерв'ю з переможницею Mrs Ukraine International

Конкурс краси Mrs. Ukraine International відбувся у Києві 27 травня. Захід з року в рік демонструє досягнення жінок, однак щодо нього у суспільстві також є окремі стереотипи.

Володарка корони Mrs. Ukraine International Тетяна Ровна та національна директорка конкурсу Яна Луцька розповіли про особливості заходу та умови участі. Окрім того, переможниця конкурсу у 2021 році поділилася особистими враженнями від успіху.

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Про основну мету конкурсу

Mrs. Ukraine International – це конкурс для успішних жінок, які вже мають певний статус у суспільстві. Яка основна мета конкурсу?

Яна Луцька: Основна ціль конкурсу – це надання платформи для можливості заявити про свій успіх та свої професійні, кар'єрні та амбіційні плани. Заявити про себе як про успішну людину. Конкурс є в США понад 30 років успішною платформою для успішних жінок, а у нас це – 4 рік.

4 рік, але це вже певний хороший досвід.

Яна Луцька: Так, досвід у нас є. Мені дуже приємно, що ми є частиною Mrs. International. Я офіційно представляю цей бренд в Україні і мені дуже приємно те, що американська сторона завжди стежить та курує. Ми проводимо цей проєкт за ліцензією, франшизою американського конкурсу Mrs. International.

Пані Тетяно, ви успішна психологиня, мати та дружина. Я просто можу уявити, скільки у вас справ і знаю, що такі заходи потребують чимало часу. Яка ваша внутрішня потреба участі у конкурсі?

Тетяна Ровна: Це фантастичний конкурс, який дав, по-перше, емоції, по-друге, останні пів року я дуже посилено готувалась до нього і це дозволило мені підтягнути всі мої слабкі сторони – зробити їх сильними. Дійсно, часу на це потрібно було досить багато. Сім'я мене мало бачила. Діти очікували конкурс, можливо, навіть з такою надією, що "Нарешті, зараз все закінчиться і мама знову буде більше перебувати вдома". Але перемога у деякому сенсі зобов'язує, тому що у мене тепер є обов'язки королеви.

Як красиво звучить.

Тетяна Ровна: Так, безперечно. Протягом року я їх (обов'язки – 24 канал) буду виконувати і, думаю, що навіть після того, як оберуть нову королеву – все одно, життя не буде таким, як раніше.

Які саме зобов'язання?

Тетяна Ровна: По-перше, представити Україну в США. Вже у липні ми разом з Вікторією Файнблат, переможницею попереднього (2020 – 24 канал) року полетимо в Америку, будемо представляти Україну. Я думаю, що це буде дуже хороша команда.

Інтерв'ю з переможницею Mrs Ukraine International та директоркою конкурсу: дивіться відео

Яка загальна мета для суспільства? Мотивувати жінок, що треба рухатись, в жодному разі не зупинятись, що маючи певні здобутки є куди прагнути? Як з вашого боку це може звучати?

Яна Луцька: Насправді, коли у 2017 році я представляла Україну на легендарному американському конкурсі для успішних жінок, мене неймовірно полонив формат конкурсу. Це конкурс, який ламає стереотипи. Він нестандартний і не схожий на інші.

Яка основна відмінність?

Яна Луцька: Основна риса та відмінність від інших проєктів – це дефіле бізнеследі. Тому що у жодному конкурсі немає виходу, коли учасниця, фіналістка, презентує свою сферу діяльності, свій успіх. Також учасниця може розповісти про свої сімейні цінності, про те, що вона любляча мати, турботлива дружина – у цьому цінність проєкту і можна ще також у цьому проєкті заявити про свої амбіційні кар'єрні плани. Тому що у мене були учасниці за 4 роки, які питали "Ми досягнули успіху у одній сфері діяльності, чи можна заявити про старт?" – у новому напрямку: послуг, товарів, благодійності.



Яна Луцька: "Конкурс є престижною платформою для анонсу свого успіху" / Фото 24 каналу

Оскільки конкурс є престижною платформою для анонсу свого успіху та напрямку у майбутньому – звісно. Це чудово, тому що ти дивишся, надихаєшся успіхом інших жінок і це, напевно, не лише мотивація для жінок. Мені здається, це також мотивація для чоловіків.

Про стереотипи конкурсу Mrs. Ukraine International

У такому разі мені цікаво, брати участь у такому конкурсі може жінка, яка досягла успіху комплексного – мовиться і про кар'єру, і про родину? Чи, можливо, може взяти участь завзята кар'єристка, яка ще не знайшла своє кохання? Обов'язково, щоб у жінки були діти та чоловік?

Яна Луцька: Так, дуже грамотне питання, тому що у мене часто питають, чи необхідно надавати свідоцтво про шлюб чи шлюбний договір. Конкурс категорії Mrs. передбачає (участь жінок – 24 канал) старших, ніж 25 років. Тут організатори американського проєкту від мене не вимагають, щоб я надсилала свідоцтва про шлюб чи шлюбні договори. Вважається, що це інтимне життя жінки, і тут більше акцент на її успіху – тому, чим жінка живе, її місії та призначення у житті. Це її успіх, це можливість надавати іншим робочі місця, благодійні проєкти. Тут, напевно, більше фокус на її цілях, на її амбіційних планах та користі для суспільства.

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Я прочитала заголовок у ЗМІ: "Мама трьох дітей та дружина з 16-річним стажем отримала титул Mrs. Ukraine International 2021". Попри те, що у моєму розумінні мета конкурсу – це залучити успішних жінок – акцент, принаймні, в Україні, на тому, що вона передусім мама та дружина. У нас колись позбудуться цих стереотипів?

Тетяна Ровна: Я вважаю, що акцентувати на тому, що однозначно має бути успіх у сімейному житті – тут не обов’язково. Тому що ми дійсно живемо у новий час, коли права жінок порівнюються і жінки досягають ще більшого успіху, ніж чоловіки.

Я тут скажу так, моя історія трохи унікальна, тому що спочатку я побудувала родину, а потім уже кар'єру. Тут, ймовірніше, такий контраст, що вдалося досягнути успіху і в сімейному контексті, і в кар'єрі. Тому що коли ти концентруєшся тільки на своїй професії, своєму успіху та благодійних проєктах – це одна річ, але коли тебе ще вдома чекають чоловік та троє дітей, чоловік також успішний, також особистість, звичайно, йому хочеться, щоб поряд з ним була жінка, яка його підтримає – навантаження зовсім інше.

Про обмеження щодо участі

Які вимоги, окрім того, щоб жінка була успішна? Є ж певні і зовнішні стандарти, напевно, це ж конкурс краси?

Яна Луцька: Звичайно, перш за все умови відбору – це вік. Тому що згідно з американським контрактом ми лімітовані віком – учасниці можуть бути від 25 до 56 років. В Україні ми трохи обмежуємо вікові межі. Ми адаптуємо конкурс до проведення в Україні – це від 25 до 50 років. Хоча у нас цього (2021 – 24 канал) року є учасниця, якій 52.



Яна Луцька: "Ми адаптуємо конкурс до проведення в Україні" / Фото 24 каналу

Чому ви обмежуєте? Гадаєте, що це в Україні поки зарано?

Яна Луцька: Я аргументую. В США, коли жінка має 56 років – така ж ефектна та гарна, як молодша учасниця. Тут у нас буде більший контраст, все одно, конкурс краси – це шоу, естетика на сцені. Ми трохи прибрали вікові межі. Хоча, наприклад, цього (2021 – 24 канал) року була учасниця Тетяна Кузьменко, якій 52 роки – у неї приголомшлива зовнішність, вона харизматична, успішна. Напевне, найголовніша причина того, чому ми вийшли за межі нашого вікового обмеження – це те, що у випадку її перемоги у мене б не було штрафних санкцій і конфліктної ситуації з Америкою, тому що вона підпадає під цю категорію. Інше – безперечно, це успіх, кар'єра, те, що жінка може показати зі сцени.

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Якщо ми отримуємо анкети від потенційних фіналісток, які хочуть взяти участь (у конкурсі – 24 канал) і в анкеті вказано, що вона – домашня господарка – такі анкети ми не розглядаємо, тому що це не формат конкурсу "А ну-ка, девушки". Це формат конкурсу, де жінка може заявити про себе, вона досягнула певного статусу, успіху, і їй хочеться про це розповісти. Також це чудова мотивація для інших.

Хотілося б дізнатися, чи був би шанс у незаміжньої жінки, але дуже успішної в кар'єрі стати переможницею?

Яна Луцька: У мене надходять такі питання від учасниць, які мають успішну кар'єру, але вони ще не реалізувались як мами та дружини, або розлучилися, у них був невдалий досвід. Наявність дітей це не 100% перемога, тут є сума всього, тобто не лише успіх, важливо ще закохати в себе журі.

Про підготовку до конкурсу краси

Тетяно, як ви готувались до того, щоб взяти участь у цьому конкурсі і чия була ідея – ваша, чоловіка, чи когось із подруг?

Тетяна Ровна: Так, ви знаєте, я дуже відповідально готувалась до конкурсу, але в першу чергу для мене це був такий виклик, тому що я вже досить досвідчена психологиня, у мене жіночий клуб. Я розуміла, що мені потрібно внести якусь нову енергію у своє життя. Я просто пішла готувати свої слабкі сторони, наприклад, риторику, дефіле, акторську майстерність, англійську та українську мову – всі ці сфери я почала підтягувати. Тому що я розуміла, що в риториці, можливо, я не досить хороша, дефіле – я не кожного дня ходжу на подіумі й одна на сцені, в короні. Тому я посилювала ці сторони.



Тетяна Ровна: "Я просто пішла готувати свої слабкі сторони" / Фото 24 каналу

Це фантастичний досвід, це кращий тренінг у моєму житті. Ініціатором була я, але передувала історія – моя подруга 2 роки тому брала участь у подібному конкурсі вже успішних жінок. Вона навіть представляла Україну в США та увійшла у ТОП 6. Це дійсно було для мене гордістю. Вона мені ще 2 роки тому сказала "Тань, ти маєш взяти участь у такому конкурсі".

Але я тоді настільки була захоплена своєю психологічною діяльністю, в нас ще й з чоловіком спільний бізнес, тому я посміхнулась і сказала, що це не для мене. Перед Новим роком, в листопаді, ця думка мене осяяла і я заповнила анкету, зустрілася з Яною і зрозуміла, що так, я хочу цього – тому це мій новий витік, мій новий тренінг.