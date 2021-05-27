У середу, 26 травня, в столичному банкетному залі на Печерську відбувся конкурс краси для заміжніх жінок Mrs. Ukraine International, який зібрав весь зірковий бомонд. Серед відомих і знаменитих гостей найбільше виділялася віднедавна сольна співачка Слава Камінська, яка з'явилася в образі нареченої.

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"У такому образі виходжу рідко, але влучно. Можна було відразу до РАЦСу, але сміливих добровольців не знайшлося", – пожартувала артистка.

Образ Слави Камінської

Знаменитість обрала пишну сукню молочного кольору від відомого українського бренду GASANOVA. Головною деталлю розкішного атласного вбрання з об'ємними рукавами і шлейфом стало екстремально глибоке декольте. Пікантний розріз до талії, оздоблений блискучим камінням, дозволив Славі Камінській похизуватися бюстом.

Під вишуканий аутфіт, який нагадує образ нареченої, артистка підібрала білі туфлі на високих підборах і крихітний блискучий клатч. Увагу до декольте вона привернула підвіскою, а руде волосся зібрала у високу зачіску. Вечірній макіяж з акцентом на очі та сережки з діамантами завершили look Камінської.

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Додамо, Слава Камінська не вперше приміряє сукню нареченої: