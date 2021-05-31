Обладательница короны Mrs. Ukraine International Татьяна Ровная и национальный директор конкурса Яна Луцкая рассказали об особенностях мероприятия и условиях участия. Кроме того, победительница конкурса в 2021 году поделилась личными впечатлениями от успеха.

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Об основной цели конкурса

Mrs. Ukraine International – это конкурс для успешных женщин, которые уже имеют определенный статус в обществе. Какова основная цель конкурса?

Яна Луцкая: основная цель конкурса – это предоставление платформы для возможности заявить о своем успехе и своих профессиональных, карьерных и амбициозных планах. Заявить о себе как об успешном человеке. Конкурс является в США более 30 лет успешной платформой для успешных женщин, а у нас это – 4 год.

4 год, но это уже некоторый хороший опыт.

Яна Луцкая: Да, опыт у нас есть. Мне очень приятно, что мы являемся частью Mrs. International. Я официально представляю этот бренд в Украине и мне очень приятно то, что американская сторона всегда следит и курирует. Мы проводим этот проект по лицензии, франшизе американского конкурса Mrs. International.

Госопжа Татьяна, вы успешная психолог, мать и жена. Я просто могу представить, сколько у вас дел и знаю, что такие мероприятия требуют немало времени. Какова ваша внутренняя потребность участия в конкурсе?

Татьяна Ровная: Это фантастический конкурс, который дал, во-первых, эмоции, во-вторых, последние пол года я очень усиленно готовилась к нему и это позволило мне подтянуть все мои слабые стороны – сделать их сильными. Действительно, времени на это потребовалось довольно много. Семья меня мало видела. Дети ожидали конкурс, возможно, даже с такой надеждой, что "Наконец, сейчас все закончится и мама снова будет больше находиться дома". Но победа в некотором смысле обязывает, потому что у меня теперь есть обязанности королевы.

Как красиво звучит.

Татьяна Ровная: да, бесспорно. В течение года я их (обязанности – 24 канал) буду выполнять и, думаю, что даже после того, как выберут новую королеву – все равно, жизнь не будет такой, как раньше.

Какие именно обязательства?

Татьяна Ровная: во-первых, представить Украину в США. Уже в июле мы вместе с Викторией Файнблат, победительницей предыдущего (2020 – 24 канал) года полетим в Америку, будем представлять Украину. Я думаю, что это будет очень хорошая команда.

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Какова общая цель для общества? Мотивировать женщин, что надо двигаться, ни в коем случае не останавливаться, что имея определенные достижения есть куда стремиться? Как с вашей стороны это может звучать?

Яна Луцкая: на самом деле, когда в 2017 году я представляла Украину на легендарном американском конкурсе для успешных женщин, меня невероятно пленил формат конкурса. Это конкурс, который ломает стереотипы. Он нестандартный и не похож на другие.

Какое основное различие?

Яна Луцкая: основная черта и отличие от других проектов – это дефиле бизнеследи. Потому что ни в одном конкурсе нет выхода, когда участница, финалистка, презентует свою сферу деятельности, свой успех. Также участник может рассказать о своих семейных ценностях, о том, что она любящая мать, заботливая жена – в этом ценность проекта и можно еще также в этом проекте заявить о своих амбициозных карьерных планах. Потому что у меня были участницы за 4 года, которые спрашивали "Мы добились успеха в одной сфере деятельности, можно ли заявить о старте?"– в новом направлении: услуг, товаров, благотворительности.



Яна Луцкая: "Конкурс является престижной платформой для анонса своего успеха" / Фото 24 канала

Поскольку конкурс является престижной платформой для анонса своего успеха и направления в будущем – конечно. Это замечательно, потому что ты смотришь, вдохновляешься успехом других женщин и это, наверное, не только мотивация для женщин. Мне кажется, это также мотивация для мужчин.

О стереотипах конкурса Mrs. Ukraine International

В таком случае мне интересно, участвовать в таком конкурсе может женщина, которая достигла комплексного успеха – речь идет и о карьере, и о семье? Или, может быть, может принять участие заядлая карьеристка, еще не нашедшая свою любовь? Обязательно, чтобы у женщины были дети и муж?

Яна Луцкая: Да, очень грамотный вопрос, потому что у меня часто спрашивают, необходимо ли предоставлять свидетельство о браке или брачный договор. Конкурс категории Mrs. предполагает (участие женщин – 24 канал) старше, чем 25 лет. Здесь организаторы американского проекта от меня не требуют, чтобы я присылала свидетельства о браке или брачных договорах. Считается, что это интимная жизнь женщины, и здесь больше акцент на ее успехе – том, чем женщина живет, ее миссии и назначение в жизни. Это ее успех, это возможность предоставлять другим рабочие места, благотворительные проекты. Здесь, наверное, больше фокус на ее целях, на ее амбициозных планах и пользы для общества.

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Я прочитала заголовок в СМИ: "Мама троих детей и жена с 16-летним стажем получила титул Mrs. Ukraine International 2021". Несмотря на то, что в моем понимании цель конкурса – это привлечь успешных женщин – акцент, по крайней мере, в Украине, на том, что она прежде всего мама и жена. У нас когда избавятся от этих стереотипов?

Татьяна Ровная: Я считаю, что акцентировать на том, что однозначно должен быть успех в семейной жизни – здесь не обязательно. Потому что мы действительно живем в новое время, когда права женщин сравниваются и женщины достигают еще большего успеха, чем мужчины.

Я здесь скажу так, моя история немного уникальна, потому что сначала я построила семью, а потом уже карьеру. Здесь, вероятнее, такой контраст, что удалось добиться успеха и в семейном контексте, и в карьере. Потому что когда ты концентрируешься только на своей профессии, своем успехе и благотворительных проектах – это одна вещь, но когда тебя еще дома ждут муж и трое детей, мужчина также успешен, также личность, конечно, ему хочется, чтобы рядом с ним была женщина, которая его поддержит – нагрузка совсем другая.

Ограничения по участию

Какие требования, кроме того, чтобы женщина была успешна? Есть же определенные и внешние стандарты, наверное, это же конкурс красоты?

Яна Луцкая: Конечно, прежде всего условия отбора – это возраст. Потому что согласно американскому контракту мы лимитированы в возрасте – участники могут быть от 25 до 56 лет. В Украине мы немного ограничиваем возрастные границы. Мы адаптируем конкурс к проведению в Украине – это от 25 до 50 лет. Хотя у нас в этом (2021 – 24 канал) году есть участница, которой 52.



Яна Луцкая: "Мы адаптируем конкурс к проведению в Украине" / Фото 24 канала

Почему вы ограничиваете? Думаете, что это в Украине пока рановато?

Яна Луцкая: Я аргументирую. В США, когда женщине 56 лет – такая же эффектная и красивая, как младшая участница. Здесь у нас будет больший контраст, все равно, конкурс красоты – это шоу, эстетика на сцене. Мы немного убрали возрастные границы. Хотя, например, в этом (2021 – 24 канал) году была участница Татьяна Кузьменко, которой 52 года – у нее потрясающая внешность, она харизматичная, успешная. Наверное, самая главная причина того, почему мы вышли за пределы нашего возрастного ограничения – это то, что в случае ее победы у меня бы не было штрафных санкций и конфликтной ситуации с Америкой, потому что она подпадает под эту категорию. Другое – бесспорно, это успех, карьера, то, что женщина может показать со сцены.

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Если мы получаем анкеты от потенциальных финалисток, которые хотят принять участие (в конкурсе – 24 канал) и в анкете указано, что она – домашняя хозяйка – такие анкеты мы не рассматриваем, потому что это не формат конкурса "А ну-ка, девушки". Это формат конкурса, где женщина может заявить о себе, она достигла определенного статуса, успеха, и ей хочется об этом рассказать. Также это отличная мотивация для других.

Хотелось бы узнать, был ли бы шанс у незамужней женщины, но очень успешной в карьере стать победительницей?

Яна Луцкая: У меня поступают такие вопросы от участниц, которые имеют успешную карьеру, но они еще не состоялись как мамы и жены, или развелись, у них был неудачный опыт. Наличие детей это не 100% победа, здесь есть сумма всего, то есть не только успех, важно еще влюбить в себя жюри.

О подготовке к конкурсу красоты

Татьяна, как вы готовились к тому, чтобы принять участие в этом конкурсе и чья была идея – ваша, мужа, или кого-то из подруг?

Татьяна Ровная: Да, вы знаете, я очень ответственно готовилась к конкурсу, но в первую очередь для меня это был такой вызов, потому что я уже достаточно опытный психолог, у меня женский клуб. Я понимала, что мне нужно внести какую-то новую энергию в свою жизнь. Я просто пошла готовить свои слабые стороны, например, риторику, дефиле, актерское мастерство, английский и украинский язык – все эти сферы я начала подтягивать. Потому что я понимала, что в риторике, возможно, я недостаточно хороша, дефиле – я не каждый день хожу на подиуме и одна на сцене, в короне. Поэтому я усиливала эти стороны.



Татьяна Ровная: "Я просто пошла готовить свои слабые стороны" / Фото 24 канала

Это фантастический опыт, это лучший тренинг в моей жизни. Инициатором была я, но предшествовала история – моя подруга 2 года назад участвовала в подобном конкурсе уже успешных женщин. Она даже представляла Украину в США и вошла в ТОП 6. Это действительно было для меня гордостью. Она мне еще 2 года назад сказала "Тань, ты должна принять участие в таком конкурсе".

Но я тогда настолько была увлечена своей психологической деятельностью, у нас еще и с мужем совместный бизнес, поэтому я улыбнулась и сказала, что это не для меня. Перед Новым годом, в ноябре, эта мысль меня осенила и я заполнила анкету, встретилась с Яной и поняла, что да, я хочу этого – поэтому это мой новый исток, мой новый тренинг.