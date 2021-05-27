Престижний конкурс Mrs. Ukraine International відбувся 27 травня у Києві. З усіх 24-х учасниць шоу перемогу здобувала 33-річна психологиня та багатодітна мама з Дніпра Тетяна Ровна.

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Цьогоріч корону новій переможниці вручали національний директор Mrs. Ukraine International – Яна Луцька, а також тогорічна переможниця конкурсу Вікторія Файнблат.⠀

Ми віримо, що Тетяна Ровна та торішня королева Вікторія Файнблат гідно представлять Україну на міжнародному рівні в Америці!

– йдеться у повідомленні.

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Реакція переможниці конкурсу

У своєму інстаграмі Тетяна Ровна вже відреагувала на перемогу у конкурсі

"Вітаю вас, мої дорогі підписники, у статусі королеви! Вдячна кожному за підтримку та віру в мене! Я отримала таку кількість привітань та добрих слів, що хочу кожному навзаєм сказати "Дякую". На мені тепер лежить відповідальна місія – представити вже у липні Україну на міжнародній арені у США! Дякую конкурсу краси Mrs. Ukraine International за можливість заявити про себе на головній сцені країни, надихнути кожну жінку та вселити віру, що українки справді унікальні", – написала володарка корони.

Що цікаво, через торішнє скасування конкурсу у США у 2021 році на шоу відправляться одразу дві королеви – Тетяна Ровна і Вікторія Файнблат.



Тетяна Ровна – нова Mrs. Ukraine International 2021 / Фото з інстаграму Тетяни Ровної

Що відомо про Mrs. Ukraine International 2021 – Тетяну Ровну

На сайті конкурсу про переможницю конкурсу краси повідомляють, що вона має дві вищі освіти – юридичну і психологічну, а також отримує третю у галузі державного управління. Вона також цікавиться дизайном інтер'єрів.

Жінка народилась у Дніпрі та вже 16 років живе у щасливому шлюбі з чоловіком. Разом з ним вона виховує трьох дітей – 14-річного Станислава, 11-річну Злату і 5-річного Любомира. Тетяна Ровна та її чоловік переконані – "щасливі діти – щасливі батьки".



Сім'я Тетяни Ровної / Фото з інстаграму Тетяни Ровної

Тетяна Ровна та її чоловік мають чимало бізнесу: вони разом займаються розвитком торговельного напрямку у сфері постачання агробізнесу та сучасними фінансами з технологією блокчейн, спільно володіють логістичною компанією, займаються просуванням українських IT-стартапів у Каліфорнії, а також очолили технічний стартап в Австрії. У майбутньому Тетяна мріє створити жіночу політичну партію. Своїм натхненником переможниця конкурсу Mrs. Ukraine International вона вважає образ української жінки, "яка навіть у найскрутніші часи знаходить бажання жити, творити, любити, народжувати, виховувати дітей та здійснювати свої мрії".

Участь у конкурсі Тетяна Ровна розглядала як можливість гідно представити Україну на міжнародному рівні, адже вона переконана, що успішні українські жінки створюють найкращий імідж для нашої країни та популяризують її лише з вигідної сторони.