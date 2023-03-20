Паразитувала на поганому смаку, – продюсер Боднарчук розкритикував інтерв'ю Полякової для Раміни

Блогерка Раміна Есхакзай записала двогодинне інтерв'ю з Олею Поляковою, в якому запитала її про конкуренцію з Тіною Кароль. Продюсер Олег Боднарчук вважає це запитання недоречним, а творчість "королеви ночі" – паразитуванням на поганому смаку українців.

Музичний продюсер та режисер Олег Боднарчук висловився про інтерв'ю на українському ютубі. Він розповів, що поділив їх для себе на три види: портретний, переломний і судовий. До останнього типу він відніс інтерв'ю Олі Полякової для Раміни Есхакзай.

До теми Шоубізнесу немає, – Оля Полякова чесно відповіла, чи вважає Тіну Кароль своєю конкуренткою

Олег Боднарчук розкритикував Раміну та її інтерв'ю

На думку продюсера, інтерв'ю Полякової для Раміни мало вигляд суду: коли інтерв'юер – прокурор, а гість – обвинувачений. Судді – це глядачі.

У прокурора не було обвинувачень, а ті які були, звучали, наче: ви чого після 22.00 так голосно ввімкнули навушники? Героїнею інтерв’ю була Оля Полякова. Інтерв'юерка встигла задати близько трьох питань, дві години героїня розповідала те, що хотіла, відповідаючи сама на свої питання,

– каже Боднарчук.

Продюсера не здивувало те, що до зйомок приєднали продюсера артистки, подругу-волонтерку. Він висловив думку, що Раміна на тлі живої та енергійної Полякової "заснула", що влаштовувало саму співачку. Тоді як загалом інтерв'ю нагадувало промо нового шоу Олі. Та найбільше Боднарчуку не сподобалося кульмінаційне запитання про конкуренцію з Тіною Кароль.

"Кульмінацією інтерв'ю Раміни було геніальне питання, мовляв, то чий же трон королеви української пісні, твій, Оля, чи Тіни Кароль? Це, підкреслюю, геніальне питання, як на мене… Виконавицю, яка все своє життя паразитувала на поганому смаку великої кількості української аудиторії і співала про "шльопки", "плавочки з булавочкою", "нічну жрицю", фактично клоунесу, поставили в один ряд зі співачкою, яка хоча б намагається бути ціннісною і складною…".

Олег Боднарчук порівняв Полякову та Кароль з американськими зірками – Cardi B та Вітні Х'юстон відповідно. Також він згадав про скандал артистки зі Златою Огнєвіч.

Я не розумію, Раміна чи не вміє придумувати складні питання, чи обламалася по ходу. Я б спитав одне у королевиночінічноїжриці: чи не соромно вам за той період творчості, коли ви паразитували на поганому музичному смаку українців? І ще: чи дійсно всі пісні Злати Огнєвіч г*вно (як ви сказали), особливо на фоні ваших? Від відсутності розумних запитань не з'являються цікаві відповіді, від відсутності сміливих інтерв'юерів не з'являються значимі інтерв'ю,

– резюмував продюсер.

Про що згадував Боднарчук

В інтерв'ю Раміна запитала Полякову, чи вважає вона своєю конкуренткою Тіну Кароль. Та відповіла, що шоубізнес має налічувати кілька умовних "тронів". Оля поділилась, що у неї з Тіною – різні аудиторії, тому їх не можна називати конкурентками. "Ми ділимо різні аудиторії. І я гадаю, що нам усім вистачить місця".

Продюсер згадав і про скандал з Олею Поляковою, Машею Єфросиніною та Златою Огнєвіч. В одному з випусків "Дорослих дівчаток" Оля й Маша розкритикували Злату. Єфросиніна назвала її пісню "г*мном", а Полякова додала, що такими є "всі її пісні". До слова, такі висловлювання колег Огнєвіч прокоментувала лаконічно – побажала "дівчаткам" мудрості.