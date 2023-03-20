Музыкальный продюсер и режиссер Олег Боднарчук высказался об интервью на украинском ютубе. Он рассказал, что разделил их для себя на три вида: портретный, переломный и судебный. К последнему типу он отнес интервью Оли Поляковой для Рамины Эсхакзай.

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Олег Боднарчук раскритиковал Рамину и ее интервью

По мнению продюсера, интервью Поляковой для Рамины выглядел судом: когда интервьюер – прокурор, а гость – обвиняемый. Судьи – это зрители.

У прокурора не было обвинений, а те, которые были, звучали как: вы почему после 22.00 так громко включили наушники? Героиней интервью была Оля Полякова. Интервьюер успела задать около трех вопросов, два часа героиня рассказывала то, что хотела, отвечая сама на свои вопросы,

– говорит Боднарчук.

Продюсера не удивило то, что к съемкам присоединили продюсера артистки, подругу-волонтерку. Он выразил мнение, что Рамина на фоне живой и энергичной Поляковой "уснула", что устраивало саму певицу. В то время как в целом интервью напоминало промо нового шоу Оли. Но больше Боднарчуку не понравился кульминационный вопрос о конкуренции с Тиной Кароль.

"Кульминацией интервью Рамины был гениальный вопрос, мол, это чей же трон королевы украинской песни, твой, Оля, или Тины Кароль? Это, подчеркиваю, гениальный вопрос, по-моему… Исполнительница, всю свою жизнь паразитировавшая на плохом вкусе большой количества украинской аудитории и пела о "шлепках", "плавочках с булавочкой", "ночной жрице", фактически клоунеса, поставили в один ряд с певицей, которая хотя бы пытается быть ценностной и сложной…".

Олег Боднарчук сравнил Полякову и Кароль с американскими звездами – Cardi B и Уитни Хьюстон соответственно. Также он упомянул о скандале артистки со Златой Огневич.

Я не понимаю, Рамина не умеет ли придумывать сложные вопросы, обломалась ли по ходу. Я бы спросил одно у королево-ченичной жрицы: не стыдно ли вам за тот период творчества, когда вы паразитировали на плохом музыкальном вкусе украинцев? И еще: действительно ли все песни Златы Огневич г*вно (как вы сказали), особенно на фоне ваших? От отсутствия разумных вопросов не появляются интересные ответы, от отсутствия смелых интервьюеров не появляются значимые интервью,

– резюмировал продюсер.

О чем упоминал Боднарчук

В интервью Рамина спросила Полякову, считает ли она своей конкуренткой Тину Кароль. Но ответила, что шоубизнес должен насчитывать несколько условных "тронов". Оля поделилась, что у нее с Тиной – разные аудитории, поэтому их нельзя называть конкурентками. "Мы делим разные аудитории. И я думаю, что нам всем хватит места".

Продюсер вспомнил и о скандале с Олей Поляковой, Машей Ефросининой и Златой Огневич. В одном из выпусков "Взрослых девочек" Оля и Маша раскритиковали Злату. Ефросинина назвала ее песню "г*мном", а Полякова добавила, что таковы "все ее песни". К слову, такие высказывания коллег Огневич прокомментировала лаконично – пожелала "девочкам" мудрости.