"Інша сторона Кейт Міддлтон": принц Вільям з дітьми обрали улюблений портрет герцогині

На честь 40-річчя Кейт Міддлтон опублікувала три портретні фото. Принц Вільям з дітьми обрали з них улюблений кадр.

У день народження члени королівської родини традиційно публікують портретні фото. 9 січня Кейт Міддлтон виповнилося 40 років, тож з цієї нагоди вона оприлюднила одразу три світлини.

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Улюблений портрет Кейт для принца Вільяма

Виявилося, що принц Вільям разом з дітьми обрав знімок, який сподобався їм найбільше. Королівський фотограф Паоло Роверсі зауважив, що на ньому "Кейт знову стає безтурботною дівчинкою".

На фото усміхнена Кетрін позує з розпущеним волоссям та у білій сукні з пишними рюшами. Її сфотографували крупним планом.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

За словами Паоло Роверсі, кожна світлина має особливе значення, адже всі фото розкривають "іншу сторону Кейт". Знімок, де герцогиня позує у профіль, демонструє її зрілість, яка не порівнюється з віком, а біла сукня трохи пом'якшує серйозність.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Кадр у стильній червоній сукні "виглядає трохи гламурніше", як висловився фотограф. Він додав, що намагався зробити фото сучасними, тому використовував лише природне світло, а зачіска та макіяж навмисне не були акцентами образу.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Усі три портрети герцогині Кембриджською будуть частиною постійної колекції Національної портретної галереї, з якою співпрацює Кетрін. Фотографії увійдуть до проєкту "Повернення додому". Його суть у тому, що портрети знаменитих людей вирушатимуть у важливі для них місця.