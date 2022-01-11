Як повідомляють британські ЗМІ, молоде подружжя поїхало на відпочинок з двома дітьми – сином Крістофером від першого шлюбу Едоардо, та спільною донькою Сієнною. Згодом до них приєднались Сара Йоркська – мама Беатріс, а також молодша сестра, принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком.

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Єдиним фото, яким вирішив потішити Едоардо своїх прихильників в інстаграмі, стало "сторіз" на тлі засніжених дерев. Знімок був зроблений ввечері, адже дерева підсвічувались ліхтарями. Ймовірно, в той момент королівська сім'я каталась на лижних спусках.



Засніжені ялинки у Швейцарії у Верб'є / Фото з інстаграм-сторіз Едоардо Мапеллі-Моцці

Сімейна зимова традиція

Відомо, що сім'я Йорків любить відпочивати у Верб'є понад 20 років. Дівчатка Беатріс та Євгенія разом з батьками їздили туди з самого дитинства. У них там було своє шале Helora вартістю 18,6 мільйона фунтів стерлінгів, але після шести років володіння майном батько Беатріс, принц Ендрю, змушений був його продати. Все через фінансові проблеми унаслідок секс-скандалу, в який він потрапив. Саме тому принца Ендрю не було у Швейцарію, оскільки йому порадили залишатись вдома на час розгляду справи. Через це Беатріс та Євгенія були дуже засмученими.



Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія з мамою у Верб'є, 2004 рік / Фото Getty Images