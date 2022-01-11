У день народження члени королівської родини традиційно публікують портретні фото. 9 січня Кейт Міддлтон виповнилося 40 років, тож з цієї нагоди вона оприлюднила одразу три світлини.

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Улюблений портрет Кейт для принца Вільяма

Виявилося, що принц Вільям разом з дітьми обрав знімок, який сподобався їм найбільше. Королівський фотограф Паоло Роверсі зауважив, що на ньому "Кейт знову стає безтурботною дівчинкою".

На фото усміхнена Кетрін позує з розпущеним волоссям та у білій сукні з пишними рюшами. Її сфотографували крупним планом.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

За словами Паоло Роверсі, кожна світлина має особливе значення, адже всі фото розкривають "іншу сторону Кейт". Знімок, де герцогиня позує у профіль, демонструє її зрілість, яка не порівнюється з віком, а біла сукня трохи пом'якшує серйозність.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Кадр у стильній червоній сукні "виглядає трохи гламурніше", як висловився фотограф. Він додав, що намагався зробити фото сучасними, тому використовував лише природне світло, а зачіска та макіяж навмисне не були акцентами образу.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Усі три портрети герцогині Кембриджською будуть частиною постійної колекції Національної портретної галереї, з якою співпрацює Кетрін. Фотографії увійдуть до проєкту "Повернення додому". Його суть у тому, що портрети знаменитих людей вирушатимуть у важливі для них місця.

Зауважимо, образи Кейт Міддлтон на портретних фото також непрості. Свої вишукані look вона доповнювала особливими сережками Єлизавети II та каблучкою принцеси Діани. Так герцогиня вшанувала пам'ять близьких.