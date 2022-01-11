В день рождения члены королевской семьи традиционно публикуют портретные фото. 9 января Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет, поэтому по этому случаю она обнародовала сразу три фотографии.
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Любимый портрет Кейт для принца Уильяма
Оказалось, что принц Уильям вместе с детьми выбрали снимок, который понравился им больше всего. Королевский фотограф Паоло Роверси заметил, что на нем "Кейт снова становится беззаботной девочкой".
На фото улыбающаяся Кэтрин позирует с распущенными волосами и в белом платье с пышными рюшами. Ее сфотографировали крупным планом.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
По словам Паоло Роверси, каждая фотография имеет особое значение, ведь все фото раскрывают "другую сторону Кейт". Снимок, где герцогиня позирует в профиль, демонстрирует ее зрелость, которая не связана с возрастом, а белое платье немного смягчает серьезность.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Кадр в стильной красном платье "выглядит немного гламурнее", как выразился фотограф. Он добавил, что пытался сделать фото с современными, поэтому использовал только естественный свет, а прическа и макияж умышленно не были акцентами образа.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Все три портрета герцогини Кембриджской будут частью постоянной коллекции Национальной портретной галереи, с которой сотрудничает Кэтрин. Фотографии войдут в проект "Возвращение домой". Его суть в том, что портреты знаменитых людей будут отправляться в важные для них места.