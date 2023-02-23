В Україну вони приїжджали у грудні 2022 року й за п'ять днів проїхали від Львова до Херсона. Днями ж вийшло відео про Україна очима іноземних культурних діячів.
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Документальне відео про Music Ambassadors Tour
З відео видно, що перші два дні митці провели на Київщині – побачили зруйновані будинки та культурні об'єкти в Ірпіні, Бородянці, почули з перших вуст про оборону аеродрому в Гостомелі, побували біля зруйнованої "Мрії".
Третього дня іноземці їздили до звільненого Херсона, який зустрів їх вибухами. Там вони поспілкувались з місцевими волонтерами, дізналися про окупацію й супротив партизанів. Їм розповіли, що росіяни, відступаючи, забрали з собою все, навіть молотки, цвяхи і викрутки. Того ж дня митці заїхали до Миколаєва.
Четвертий та п'ятий день івентори з Європи, Грузії та Канади провели у Львові, де відвідали центр Unbroken, зустрілись з мером Андрієм Садовим і поділились своїми враженнями про Україну на заключному івенті. Цікаво, що ютубі "лайк" під документальним відео залишив гурт "Антитіла".
Music Ambassadors Tour: Подорож Україною під час війни: дивіться відео онлайн
Хто з представників креативно-розважальної індустрії насмілився поїхати в Music Ambassadors Tour:
- Міхал Кащак – організатор найбільшого музичного фестивалю в Словаччині Pohoda;
- Логін Кочішкі – засновник найбільшого музичного фестивалю TAKSIRAT у Македонії;
- Давід Лежава – музичний продюсер та експерт з розвитку нічного життя у Тбілісі, керівник ACT4culture;
- Звяд Гелбакхіані – співзасновник клубу BASSIANI та фестивалю ISKRA;
- Метью Грондін – очільник канадської організації MTL 24/24 з Монреалю;
- Ільзе Янковська – публіцистка, промоутерка у Fund for Democarcy;
- Ральф Нємчик – журналіст Rolling Stone Germany.