В Україну вони приїжджали у грудні 2022 року й за п'ять днів проїхали від Львова до Херсона. Днями ж вийшло відео про Україна очима іноземних культурних діячів.

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Документальне відео про Music Ambassadors Tour

З відео видно, що перші два дні митці провели на Київщині – побачили зруйновані будинки та культурні об'єкти в Ірпіні, Бородянці, почули з перших вуст про оборону аеродрому в Гостомелі, побували біля зруйнованої "Мрії".

Третього дня іноземці їздили до звільненого Херсона, який зустрів їх вибухами. Там вони поспілкувались з місцевими волонтерами, дізналися про окупацію й супротив партизанів. Їм розповіли, що росіяни, відступаючи, забрали з собою все, навіть молотки, цвяхи і викрутки. Того ж дня митці заїхали до Миколаєва.

Четвертий та п'ятий день івентори з Європи, Грузії та Канади провели у Львові, де відвідали центр Unbroken, зустрілись з мером Андрієм Садовим і поділились своїми враженнями про Україну на заключному івенті. Цікаво, що ютубі "лайк" під документальним відео залишив гурт "Антитіла".

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Хто з представників креативно-розважальної індустрії насмілився поїхати в Music Ambassadors Tour: