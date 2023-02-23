В Украину они приезжали в декабре 2022 года и за пять дней проехали от Львова до Херсона. На днях же вышло видео об Украине глазами иностранных культурных деятелей.
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Документальное видео о Music Ambassadors Tour
Из видео видно, что первые два дня художники провели в Киевской области – увидели разрушенные дома и культурные объекты в Ирпене, Бородянке, услышали из первых уст об обороне аэродрома в Гостомеле, побывали возле разрушенной "Мрии".
На третий день иностранцы ездили в освобожденный Херсон, который встретил их взрывами. Там они пообщались с местными волонтерами, узнали об оккупации и борьбе партизан. Им рассказали, что россияне, отступая, забрали с собой все, даже молотки, гвозди и отвертки. В тот же день художники заехали в Николаев.
Четвертый и пятый день ивенторы из Европы, Грузии и Канады провели во Львове, где посетили центр Unbroken, встретились с мэром Андреем Садовым и поделились своими впечатлениями об Украине на заключительном ивенте. Интересно, что на ютубе "лайк" под документальным видео оставила группа "Антитела".
Music Ambassadors Tour: Путешествие по Украине во время войны: смотрите видео онлайн
Кто из представителей креативно-развлекательной индустрии осмелился поехать в Music Ambassadors Tour:
- Михал Кащак – организатор крупнейшего музыкального фестиваля в Словакии Pohoda;
- Логин Кочишки – основатель крупнейшего музыкального фестиваля TAKSIRAT в Македонии;
- Давид Лежава – музыкальный продюсер и эксперт по развитию ночной жизни в Тбилиси, руководитель ACT4culture;
- Звед Гелбакхиани – соучредитель клуба BASSIANI и фестиваля ISKRA;
- Мэтью Грондин – глава канадской организации MTL 24/24 из Монреаля;
- Ильзе Янковская – публицистка, промоутер в Fund for Democarcy;
- Ральф Немчик – журналист Rolling Stone Germany.