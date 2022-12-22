Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій спільно з Night Ambassadors запросила в Україну представників креативно-розважальної індустрії з різних куточків світу, передає 24 канал. За перші два дні вони побачили Київ та область – зруйновані житлові будинки, театри, літак "Мрія", пам'ятник Шевченку в Бородянці, якому окупанти прострелили голову.

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У звільнений Херсон вони приїхали з гуманітарною допомогою та генераторами, а в Миколаєві побували біля будівлі обласної державної адміністрації, по якій Росія вдарила ще 29 березня. Їхній візит завершився Львовом – зустріччю з мером Андрієм Садовим та керівником реабілітаційного центру Unbroken. Серед гостей були:

Міхал Кащак – організатор найбільшого музичного фестивалю в Словаччині Pohoda;

Логін Кочішкі – засновник найбільшого музичного фестивалю TAKSIRAT у Македонії;

Давід Лежава – музичний продюсер та експерт з розвитку нічного життя у Тбілісі, керівник ACT4culture;

Звяд Гелбакхіані – співзасновник клубу BASSIANI та фестивалю ISKRA;

Метью Грондін – очільник канадської організації MTL 24/24 з Монреалю;

Ільзе Янковська – публіцистка, промоутерка у Fund for Democarcy.

Після побаченого на Київщині Ільзе Янковська написала: "Я розумію, що це вже давно не путінська війна. Не Путін наказав прострелити голову українському поету, "прикрасити" кулями дім культури та стадіон в Ірпені, бомбити цивільні будинки в Бучі та Бородянці".

Всі організатори погодились, що наразі найголовніше – не мовчати, підтримувати краудфандингові проєкти, а також працювати в колаборації з українськими артистами і митцями,

– передає UAME.

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Цікаво, івентори з Європи, Грузії та Канади вражені, що культурне життя в Україні вирує попри війну, тож готові до культурного обміну з нашими митцями.