У серпні 2022 року гурт "Антитіла" відкомандирували з Харківщини за наказом Залужного. Відтоді вони працюють на культурному фронті, представляючи Україну на подіях світового рівня, як-от музичний фестиваль Sanremo-2023 в Італії. Зараз Тарас Тополя з гуртом у Лондоні, де бере участь у заходах до річниці вторгнення Росії.

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Тарас Тополя з "Антитілами" зустрівся з Джамалою в Лондоні

На почесному прийнятті на запрошення Посольства США та Посольства України у Великобританії разом з Джамалою, приуроченому річниці протистояння українського народу проти невиправданої несправедливої агресії Росії,

– прокоментували "Антитіла".

Якщо на прийом у резиденцію посла США в Лондоні музиканти одягли вишиванки, то Джамала з'явилася в символічному худі кольору хакі з назвами міст України від бренду блогерки Аліни Френдій Coosh.

Тарас Тополя з Джамалою та "Антитілами" / Фото з інстаграму гурту

Після почесного прийняття Тарас Тополя та гурт "Антитіла" відіграли мініконцерт перед будівлею Winfield House у Лондоні. Там прозвучала їхня нова потужна пісня "Фортеця Бахмут", кліп на яку зняли на передовій.

"Коли почалася війна, ми стали бійцями батальйону територіальної оборони. З першого дня війни й наступні 7 місяців ми були на передовій як санітари, і ті почуття, ті емоції, які ми віддали цій пісні, були всередині весь час. Ця пісня була створена місяць тому лише з однією метою, лише з однією метою – підняти дух наших побратимів, солдатів на передовій, які зараз воюють. Але й що більше. Цю пісню ми присвятили нашим побратимам, які пішли як герої з поля бою", – заявив Тарас Тополя.

Звук фортеці Бахмут в Лондоні, Winfield House. Пісня про вічну українську силу. Слава Україні! Героям слава,

– з гордістю написали "Антитіла".

Гурт "Антитіла" в Лондоні / Фото з інстаграму музикантів

Зауважимо, 23 лютого на Трафальгарській площі у Лондоні відбудеться концерт United For Ukraine, де разом з "Антитілами" та Джамалою виступатиме акторка та лауреатка Оскара Гелен Міррен, вона зіграла Єлизавету ІІ у біографічній драмі "Королева". Джа каже, що цей захід – "символ незламної підтримки Великої Британії та США у наші темні часи".