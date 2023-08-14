Про вагітність учасниця шоу "Х-фактор 9" розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Юлія приховувала це кілька місяців і лиш тепер розповіла деталі.

Цікаво Були в горах, – Андрій Бєдняков замилував мережу спільними фото з дружиною та дітьми

Виконавиця хіта "Танцюю гопака", який кілька місяців тому завірусився в тіктоці, розсекретила, що вже перебуває на шостому місяці вагітності.

Дякую тобі, Всесвіт. Я щаслива… 24 тижні я бережу тебе, моя дитина, під серцем. І берегтиму до кінця свого життя,

– написала Юлія.



Юлія Лущинська оголосила про вагітність / Фото з її інстаграму

Лущинська зазначила, що батьком дитини є її коханий чоловік, з яким вона вже довгий час живе разом. Проте співачка досі не показувала його в соцмережі. За її словами, вагітність була запланована.

"Я давно живу сама в Києві (точніше з чоловіком), приймаю важливі рішення, веду свій бізнес, будую міцні стосунки та працюю над ними, розвиваюсь у кар’єрі співачки та інших напрямках", — написала про себе артистка.

Виконавиця "Танцюю гопака" зізналася, що переживала хейт через трек вже будучи вагітною.

Юлія каже, що не планує йти в декрет. Поки вона продовжує виступати на корпоративах та пише нові пісні.

Що відомо про Юлію Лущинську: коротко

Дівчина закінчила театрально-мистецький коледж та юридичну академію. Її шлях співачки розпочався з перемоги на шоу "Караоке на майдані" у липні 2016 році. А вже у жовтні Юлія стала учасницею шоу "Х фактор-9", але отримала там три "ні".

Того ж року почала розвивати акторську кар’єру – знялася у серіалах на телеканалі Україна, Інтер, НЛО ТВ, Новий Канал. У 2018 – 2019 році Юлія працювала радіоведучою на радіостанції "Інформатор ФМ" у Дніпрі.

У вересні 2020 року вийшов її перший альбом "Палаю", який створювався три роки, у якому десять абсолютно різних пісень.

А в 2021 році родина Юлії Лущинської знімалася у проекті "Супермама" на СТБ. Тоді її мама була власницею кафе, але тепер Вікторія започаткувала благодійний фонд "Родинний світ", який займається гуманітарною допомогою та харчуванням для переселенців.

Нагадаємо, що LUSHCHINSKA презентувала пісню "Гопак" у березні 2023 року. У треці Юлія постала у червоному вбранні з вишивкою, з віночком та довгими косами. Текст пісні розповідає про кохання між дівчиною-українкою та козаком.

За кілька днів трек здобув популярність у мережі, але більшою мірою завдяки критиці. Юлія тоді зізнавалась, що через це від неї відвертаються друзі. Однак співачка додала, що хейт – "крок до успіху".