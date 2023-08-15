Відмовилась від госпіталізації: Інна Мірошниченко поскаржилась на швидку, яка їхала 90 хвилин

Днями дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка розповіла про складну ніч, яку їй довелося пережити. Сім'я ведучого поїхала на весілля до знайомих, які святкували за містом. Несподівано посеред ночі Інні стало погано.

Її боліло все тіло, вона блювала та ледь не втратила свідомість. Відтак чоловік негайно викликав швидку дружині. Однак лікарі їхали 90 хвилин. Інна боялася, що її серце не витримає такі довгі судоми.

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Інна Мірошниченко розповіла про погане самопочуття

Ввечері жінці різко стало дуже погано та холодно. Вона вирішила піти до ванної, щоб зігрітися, втім там її почало паралізувати.

Тім це відчув, прийшов до мене. Швидко відніс на ліжко і побіг по допомогу. Почалася блювота. Викликали швидку. Вона їхала 90 хвилин. Увесь цей час чотири людини масажували акупунктурні точки, аби я не втратила свідомість. А я тільки думала, чи витримає серце такі довгі судоми. Приїхала швидка ні з чим. Не те що дефібрилятора не було, навіть термометра. Запропонували відвезти мене до лікарні,

– розповіла Інна.

Жінка відмовилась від госпіталізації, бо їй потрібно було їхати ще 90 хвилин у лікарню, там чекати до 7 ранку, поки розпочнеться робочий день, бо нікого з лікарів не було на місці. На щастя, у компанії була лікарка, яка вколола жінці ліки.

"У нас у компанії була лікарка. Я довірилась їй. Вона обколола мене чимось, мене відпустило і я заснула. Чому не давала зробити це раніше? Бо хотіла, аби мені діагностували причину, а не просто колоти. Але вибору не було", – додала дружина Мірошниченка.

Зараз Інна почувається краще. Вона наголосила, що здорова і не знає, що саме з нею тоді було.



Інна Мірошниченко розповіла про погане самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

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