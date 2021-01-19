Інавгурація обраного президента США Джозефа Байдена відбудеться 20 січня 2021 року. Зазвичай, на інавгураціях президентів особливу увагу приділяють образам його дружин, тому перші леді неабияк турбуються про свій зовнішній вигляд. Які сукні особливо запам'ятались американцям – читайте на Showbiz.

За останні 60 років у США змінилось 11 президентів і разом з ними – перших леді. Кожна з них вражала публіку своїми поглядами на стан речей у країні та особливим стилем. Чимало з них воліли залишатись у тіні свого чоловіка, проте такі особи, як Жаклін Кеннеді чи Мішель Обама створили власний "бренд", який пам'ятають досі. Як одягались перші леді на інавгурації президентів США – дізнавайтесь далі.

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Найрозкішніші сукні перших леді

Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді, дружину 35-го президента США, заслужено вважають найелегантнішою першою леді. Її зовнішність не була ідеальною, проте хороший смак та знання своїх сильних сторін зробили її "головною модницею країни". Вона захоплювалась французькими дизайнерами та вміла продумати свій образ до дрібниць.



Жаклін Кеннеді з чоловіком на його інавгурації / Фото Getty Images

Цікавим фактом є те, що перша леді сама намалювала ескіз вбрання на інавгурацію. Пошив її дизайнер Етель Франкау. Це була біла сукня без рукавів з шифоновою накидкою, розшита бісером і коштовним камінням. Клатч та білі рукавички доповнювали образ першої леді. Це вбрання стало класикою вечірньої моди того часу.

Клаудія Джонсон

Звичайно, перевершити такий образ – це завдання не з легких. Але Клаудія Джонсон, наступна перша леді, із цим справилась. Вона одягнула жовту атласну сукню до підлоги та жакет з рукавами, прикрашеними соболем. Такий яскравий наряд пошив для неї дизайнер Джон Мур. Доповнили цей образ білі високі рукавички та перлова нитка.



Клаудія Джонсон з чоловіком-президентом Ліндоном на інавгурації / Фото Getty Images

Пет Ніксон

Наступна перша леді Пет Ніксон вирішила не експериментувати. Вона теж обрала на цю знакову подію жовту атласну сукню. Образ доповнив жакет-болеро, вишитий золотом, сріблом та каміням Сваровські. Дизайнером цього вбрання була американка Карен Старк. Хоча вкінці 60-х такий стиль вважали вже неактуальним, проте Пет почувалась у ньому бездоганно.



Пет Ніксон у сукні для інавгурації чоловіка / Фото Tatler

Бетті Форд

Дуже рідко згадують про вбрання Бетті Форд, дружини 38 президента США, на інавгурації. Проте не варто забувати її яскравий жовтий костюм, який складався з мідіспідниці та обшитого білою стрічкою жакету. Образ доповнювали білі рукавиці та жовтий капелюх. На інавгурації вона була у компанії королеви Єлизавети II.



Бетті Форд у компанії Єлизавети II, принца Філіпа і Джеральда Форда / Фото Wikimedia

Розалін Картер

Особливо запам'яталась усім своїм вбранням Розалін Картер. На інавгурацію свого чоловіка вона одягнула синє вечірнє плаття та розшиту золотом туніку дизайнера Мері Матіс, та доповнила образ золотою сумкою After Five. Проте, те саме плаття вона одягала 6 років до того, коли її чоловік обійняв посаду губернатора Джорджії.

Америка в цей час переживала нафтову кризу та економічний занепад, тому замість розкішного святкування президент організував невелику вечірку. Зважаючи на неформальність вечора, Розалін вирішила не заморочуватись над нарядом. За це її жорстко висміяли, адже мода змінилась і воно стало неактуальним.



Розалін Картер на інавгурації чоловіка / Фото National Museum of American History

Ненсі Рейган

Колишня акторка Ненсі Рейган одразу запам'яталась усім своїм почуттям стилю. Адже на інавгурацію свого чоловіка вона одягнула шовкову білу сукню на одне плече, поверх якого було ніжне мереживо, розшите бісером. Такий сміливий крок оцінили не всі. Дизайнером цього вбрання був Джеймс Галанос, якому модниця заплатила 10 тисяч доларів.

Варто згадати, що Ненсі Рейган не звикла економити на одязі. Її гардероб постійно поповнювався коштовними вбраннями, і через це у суспільстві навіть розгорівся скандал. Мовляв вона занадто багато грошей із держскарбниці витрачає на сукні. А Рада модних дизайнерів на чолі з модельєром Ральфом Лореном навіть написала петицію про те, що дружина президента США повинна купувати одяг тільки у американських кутюр'є.



Ненсі Рейган на інавгурації у 1981 році / Фото Getty Images

Тому у 1985 році, коли її чоловік вдруге вступав на посаду, вбрання першої леді виглядало скромніше. Вона одягнула розшиту бісером білу спідницю та блузку на довгий рукав. Доповнили цей образ красиві світлі туфлі і прикраси.



Ненсі Рейган на інавгурації у 1985 році / Фото Getty Images

Барбара Буш

Наступна перша леді обійняла це звання уже в досить зрілому віці. На момент, коли Джордж Буш став президентом, Барбарі Буш було уже 63 роки. Незважаючи на поважний вік, жінка зуміла вразити своїм образом. Вона одягнула синє плаття з оксамитовим ліфом, драпованою атласною спідницею та пишними рукавами. Образ доповнили намисто з перлів на шиї і сумочка від Джудіт Лейбер.



Розкішна Барбара Буш на інавгурації чоловіка / Фото Getty Images

Гілларі Клінтон

Скандальну історію пов’язана із наступною першою леді Гіларі Клінтон згадують ще досі. У 1993 році образ для дружини президента пошили невідомі дизайнери Сара Філіпс та Барбара Матер. Це була фіолетова мереживна сукня із синьою спідницею, яка переливалась. Образ доповнили розшиті бісером туфлі від Бруно Мальї та клатч від Джудіт Лейбер. Проте у суспільстві розгорівся скандал, адже для пошиття цієї сукні дизайнери використали французьке мереживо. Тому цей образ назвали непатріотичним.



Гілларі Клінтон на першій інавгурації чоловіка у 1993 році / Фото Getty Images

Уже в 1997 році Гілларі Клінтон звернулась до іншого дизайнера Оскара де ла Ренти і виглядала неперевершено. Їі вбрання для другої інавгурації було ніжно-бежевого кольору, вишите бісером та коштовним камінням.



Гілларі Клінтон на другій інавгурації чоловіка у 1997 році / Фото Getty Images

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Лора Буш

Своєю яскравою сукнею запам'яталась Лора Буш. Вона вперше одягнула на інавгурацію червону мереживну сукню з декольте. Проте, як сказав дизайнер цього плаття Майкл Ферклос: "Навіщо ховати красиву фігуру, якщо жінці є що показати".



Лора Буш на першій інавгурації чоловіка Джорджа у 2001 році / Фото Getty Images

На другу інавгурацію її образ був менш яскравим. Лора одягнула сріблясту сукню з глибоким V-подібним вирізом. Образ доповнювали кольє з австрійського кришталю та сережки.



Незрівнянна Лора Буш на другій інавгурації чоловіка у 2005 / Фото Getty Images

Мішель Обама

Мішель Обама з самого початку поставила себе як перша леді, яка підтримує молоді таланти. На інавгурацію свого чоловіка вона одягнула вбрання від невідомого до цього дизайнера Джейсона Ву. Це була біла шифонова сукня на одне плече, прикрашена квітами з органзи та кристалами Сваровські.



Мішель Обама на першій інавгурації чоловіка у 2009-му / Фото Getty Images

Хоча такий наряд Мішель схвалили далеко не всі, перед другою інавгурацією вона знову звернулась до Джейсона. Цього разу він пошив червону шифонову сукню з оксамитовою аплікацією. Верх сукні був з американською облямівкою, а талію підкреслював тонкий сатиновий пояс. Образ першої леді доповнювали прикраси від Кімберлі Макдональд і туфлі Jimmy Choo.



Мішель Обама на другій інавгурації чоловіка у 2009-му / Фото Getty Images

Меланія Трамп

Для Меланії Трамп створити образ на інавгурацію стало справжнім викликом. Адже після того, як її чоловік Дональд Трамп став президентом, багато дизайнерів відмовились з нею співпрацювати. Саме тому свій образ Меланія вирішила придумати сама. І згодом разом з дизайнером Ерве П'єром вони пошили ніжну білу сукню з відкритими плечима, тонким червоним поясом на талії і розрізом до стегна.



Меланія Трамп на інавгурації Дональда Трампа / Фото Getty Images

Як бачимо, сукні перших леді входять в історію та обговорюються роками. Тому сподіємось, що плаття наступної дружини президента – Джилл Байден – буде не менш визначним та яскравим.

Автор: Соломія Борух