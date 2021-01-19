Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена состоится 20 января 2021 года. Обычно на инаугурациях президентов особое внимание уделяют образам их жен, поэтому первые леди изрядно беспокоятся о своем внешнем виде. Какие платья особенно запомнились американцам – читайте на Showbiz.

За последние 60 лет в США сменилось 11 президентов и вместе с ними – первых леди. Каждая из них поражала публику своими взглядами на положение вещей в стране и особым стилем. Многие из них предпочли оставаться в тени своего мужа, однако такие лица, как Жаклин Кеннеди или Мишель Обама создали собственный "бренд", который помнят до сих пор. Как одевались первые леди на инаугурации президентов США – узнавайте дальше.

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Самые роскошные платья первых леди

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди, жену 35-го президента США, заслуженно считают самой элегантной первой леди. Ее внешность не была идеальной, однако хороший вкус и знание своих сильных сторон сделали ее "главной модницей страны". Она восхищалась французскими дизайнерами и умела продумать свой образ до мелочей.



Жаклин Кеннеди с мужем на его инаугурации / Фото Getty Images

Интересным фактом является то, что первая леди сама нарисовала эскиз наряда на инаугурацию. Сшил его дизайнер Этель Франкау. Это было белое платье без рукавов с шифоновой накидкой, расшитое бисером и драгоценными камнями. Клатч и белые перчатки дополняли образ первой леди. Этот наряд стал классикой вечерней моды того времени.

Клаудия Джонсон

Конечно, превзойти такой образ – это задача не из легких. Но Клаудия Джонсон, следующая первая леди, с этим справилась. Она надела желтое атласное платье в пол и жакет с рукавами, украшенными соболем. Такой яркий наряд сшил для нее дизайнер Джон Мур. Дополнили этот образ белые высокие перчатки и жемчужная нить.



Клаудия Джонсон с мужем-президентом Линдоном на инаугурации / Фото Getty Images

Пэт Никсон

Следующая первая леди Пэт Никсон решила не экспериментировать. Она тоже выбрала на это знаковое событие желтое атласное платье. Образ дополнил жакет-болеро, вышитый золотом, серебром и камнями Сваровски. Дизайнером этого наряда была американка Карен Старк. Хотя в конце 60-х такой стиль считали уже неактуальным, однако Пэт чувствовала себя в нем безупречно.



Пэт Никсон в платье для инаугурации мужа / Фото Tatler

Бетти Форд

Очень редко вспоминают о нарядах Бетти Форд, жены 38 президента США, на инаугурации. Однако не стоит забывать ее яркий желтый костюм, который состоял из юбки миди и обшитого белой лентой жакета. Образ дополняли белые перчатки и желтая шляпа. На инаугурации она была в компании королевы Елизаветы II.



Бетти Форд в компании Елизаветы II, принца Филиппа и Джеральда Форда / Фото Wikimedia

Розалин Картер

Особенно запомнилась всем своим нарядом Розалин Картер. На инаугурацию своего мужа она надела синее вечернее платье и расшитую золотом тунику дизайнера Мэри Матис, и дополнила образ золотой сумкой After Five. Тем не менее, то самое платье она надевала 6 лет до того, когда ее муж занял пост губернатора Джорджии.

Америка в это время переживала нефтяной кризис и экономический упадок, поэтому вместо роскошного празднования президент организовал небольшую вечеринку. Ввиду неформальности вечера, Розалин решила не заморачиваться над нарядом. За это ее жестко высмеяли, ведь мода изменилась и оно стало неактуальным.



Розалин Картер на инаугурации мужа / Фото National Museum of American History

Нэнси Рейган

Бывшая актриса Нэнси Рейган сразу запомнилась всем своим чувством стиля. Ведь на инаугурацию своего мужа она надела шелковое белое платье на одно плечо, поверх которого было нежное кружево, расшитое бисером. Такой смелый шаг оценили не все. Дизайнером этого наряда был Джеймс Галанос, которому модница заплатила 10 тысяч долларов.

Стоит вспомнить, что Нэнси Рейган не привыкла экономить на одежде. Ее гардероб постоянно пополнялся дорогими нарядами, и из-за этого в обществе даже разгорелся скандал. Мол, она слишком много денег из госказны тратит на платья. А Совет модных дизайнеров во главе с модельером Ральфом Лореном даже написал петицию о том, что жена президента США должна покупать одежду только у американских кутюрье.



Нэнси Рейган на инаугурации в 1981 году / Фото Getty Images

Поэтому в 1985 году, когда ее муж второй раз вступал в должность, наряд первой леди выглядел скромнее. Она надела расшитую бисером белую юбку и блузку на длинный рукав. Дополнили этот образ красивые светлые туфли и украшения.



Нэнси Рейган на инаугурации в 1985 году / Фото Getty Images

Барбара Буш

Следующая первая леди получила это звание уже в довольно зрелом возрасте. На момент, когда Джордж Буш стал президентом, Барбаре Буш было уже 63 года. Несмотря на почтенный возраст, женщина сумела поразить своим образом. Она надела синее платье с бархатным лифом, драпированной атласной юбкой и пышными рукавами. Образ дополнили ожерелье из жемчуга на шее и сумочка от Джудит Лейбер.



Роскошная Барбара Буш на инаугурации мужа / Фото Getty Images

Хиллари Клинтон

Скандальную историю, связанную со следующей первой леди Хиллари Клинтон, вспоминают до сих пор. В 1993 году наряд для жены президента сшили неизвестные дизайнеры Сара Филипс и Барбара Матер. Это было фиолетовое кружевное платье с переливающейся синей юбкой. Образ дополнили расшитые бисером туфли от Бруно Мальи и клатч от Джудит Лейбер. Однако в обществе разгорелся скандал, ведь для пошива этого платья дизайнеры использовали французское кружево. Поэтому этот образ назвали непатриотичным.



Хиллари Клинтон на первой инаугурации мужа в 1993 году / Фото Getty Images

Уже в 1997 году Хиллари Клинтон обратилась к другому дизайнеру Оскару де ла Ренте и выглядела непревзойденно. Ее наряд для второй инаугурации был нежно-бежевого цвета, вышит бисером и драгоценными камнями.



Хиллари Клинтон на второй инаугурации мужа в 1997 году / Фото Getty Images

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Лора Буш

Своим ярким платьем запомнилась Лора Буш. Она впервые надела на инаугурацию красное кружевное платье с декольте. Как сказал дизайнер этого платья Майкл Ферклос: "Зачем прятать красивую фигуру, если женщине есть что показать".



Лора Буш на первой инаугурации мужа Джорджа в 2001 году / Фото Getty Images

На второй инаугурации ее образ был менее ярким. Лора надела серебристое платье с глубоким V-образным вырезом. Образ дополняли колье из австрийского хрусталя и серьги.



Несравненная Лора Буш на второй инаугурации мужа в 2005 / Фото Getty Images

Мишель Обама

Мишель Обама с самого начала поставила себя как первая леди, которая поддерживает молодые таланты. На инаугурацию своего мужа она надела наряд от неизвестного до этого дизайнера Джейсона Ву. Это было белое шифоновое платье на одно плечо, украшенное цветами из органзы и кристаллами Сваровски.



Мишель Обама на первой инаугурации мужа в 2009-м / Фото Getty Images

Хотя такой наряд Мишель одобрили далеко не все, перед второй инаугурацией она снова обратилась к Джейсону. На этот раз он сшил красное шифоновое платье с бархатной аппликацией. Верх платья был с американской проймой, а талию подчеркивал тонкий сатиновый пояс. Образ первой леди дополняли украшения от Кимберли Макдональд и туфли Jimmy Choo.



Мишель Обама на второй инаугурации мужа в 2009-м / Фото Getty Images

Мелания Трамп

Для Мелании Трамп создание образа на инаугурацию стало настоящим вызовом. Ведь после того, как ее муж Дональд Трамп стал президентом, многие дизайнеры отказались с ней сотрудничать. Именно поэтому свой образ Мелания решила придумать сама. И впоследствии вместе с дизайнером Эрве Пьером они сшили нежное белое платье с открытыми плечами, тонким красным поясом на талии и разрезом до бедра.



Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа / Фото Getty Images

Как видим, платья первых леди входят в историю и обсуждаются годами. Поэтому надеемся, что платье следующей жены президента – Джилл Байден – будет не менее выдающимся и ярким.

Автор: Соломия Борух