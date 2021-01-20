20 січня у Вашингтоні відбулась історична подія – інавгурація Джо Байдена. 46-го президента США підтримали Барак Обама і Мішель Обама. Для появи на урочистій церемонії колишня перша леді обрала монохромний образ винного кольору.

Джо Байдена в будівлі Капітолію підтримали не лише дружина Джилл Байден з дітьми, а й попередники – Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший з дружинами. Одним з найяскравіших образів офіційного заходу став look Мішель Обами. 24 канал покаже, як виглядала колишня перша леді США на інавгурації.

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Образ Мішель Обами на інавгурації Байдена

Як і Джилл Байден та віцепрезидентка США, Мішель Обама публічним виходом підтримала американських дизайнерів. Вона обрала вбрання від модельєра Серхіо Хадсона з Південної Кароліни, який одягнув на інавгурацію й Камалу Гарріс.

Дружина Барака Обами постала в монохромному костюмі винного кольору, який складався з широких штанів з високою талією та гольфа. Стрункі форми знаменитості підкреслив масивний пояс з величезною золотистою пряжкою. Саме цей аксесуар став найбільш обговорюваним і яскравим. Довершили образ колишньої першої леді довге пальто в тон, чорні рукавички і туфлі-човники.

Мішель Обама виглядала розкішно. Стилісти подбали про її голлівудську укладку з локонами та вечірній макіяж з акцентом на очі. Від образу були в захваті й користувачі твіттера. "Король і королева прибувають. Барак і Мішель Обама", – пишуть американці.



Мішель Обама і Барак Обама на інавгурації Байдена / Фото Getty Images



Мішель Обама і Барак Обама на інавгурації Байдена / Фото Getty Images

Інавгурація Джо Байдена: дивіться пряму трансляцію 24 каналу