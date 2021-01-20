20 января в Вашингтоне состоялось историческое событие – инаугурация Джо Байдена. 46-го президента США поддержали Барак Обама и Мишель Обама. Для появления на торжественной церемонии бывшая первая леди выбрала монохромный образ винного цвета.

Джо Байдена в здании Капитолия поддержали не только жена Джилл Байден с детьми, но и предшественники – Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший с женами. Одним из самых ярких образов официального мероприятия стал look Мишель Обамы. 24 канал покажет, как выглядела бывшая первая леди США на инаугурации.

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Образ Мишель Обамы на инаугурации Байдена

Как и Джилл Байден и вице-президент США, Мишель Обама публичным выходом поддержала американских дизайнеров. Она выбрала наряд от модельера Серхио Хадсона из Южной Каролины, который нарядил на инаугурацию и Камалу Харрис.

Жена Барака Обамы появилась в монохромном костюме винного цвета, состоящем из широких брюк с высокой талией и гольфа. Стройные формы знаменитости подчеркнул массивный пояс с огромной золотистой пряжкой. Именно этот аксессуар стал самым обсуждаемым и ярким. Довершили образ бывшей первой леди длинное пальто в тон, черные перчатки и туфли-лодочки.

Мишель Обама выглядела роскошно. Стилисты позаботились о ее голливудской укладке с локонами и вечернем макияже с акцентом на глаза. От образа были в восторге и пользователи твиттера. "Король и королева прибывают. Барак и Мишель Обама", – пишут американцы.



Мишель Обама и Барак Обама на инаугурации Байдена / Фото Getty Images



Мишель Обама и Барак Обама на инаугурации Байдена / Фото Getty Images

Инаугурация Джо Байдена: смотрите прямую трансляцию 24 канала