Дружина новообраного президента США Джо Байдена Джилл Байден для інавгурації чоловіка обрала розкішну сукню. Перша леді вийшла у світ в бірюзовому твідовому пальто та сукні, вразивши публіку бездоганним стилем.

Зараз у Капітолії відбувається церемонія інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, інформує 24 канал. 46-го американського президента на урочистому заході підтримають не лише попередники Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший, а й дружина Джилл Байден з дітьми. Який образ для світського виходу обрала перша леді США, дізнавайтесь у новині Showbiz 24.

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Образ Джилл Байден на інавгурації Джо Байдена

69-річна Джилл Байден для публічної появи на церемонії інавгурації Джо Байдена обрала вишуканий образ від американської дизайнерки Олександри О'Ніл – засновниці бренду Markarian. Перед публікою вона постала в бірюзовому твідовому пальто з оксамитовими манжетами та сукні.

Приталена сукня довжини міді з прозорою вставкою в зоні декольте прикрашена кристалами та перлами бренду Swarovski, які оздоблюють і пальто. Завершили образ нюдові туфлі-човники на шпильках, бірюзова захисна маска та довгі рукавички в тон. Джилл Байден зробила легку укладку та макіяж з акцентом на очі.



Джилл Байден з Джо Байденом на інавгурації / Фото Getty Images



Джилл Байден з Джо Байденом на інавгурації / Фото Getty Images

"Бірюзовий колір був ретельно підібраний, щоб показати довіру, впевненість і стабільність. Зовнішній вигляд був ретельно розроблений невеликою командою в центрі швейного центру Нью-Йорка, а оброблений вручну О'Ніл у її студії West Village", – йдеться в повідомленні CNN Style.

Додамо, що Джилл Байден дотрималась традицій інших перших леді, які підтримували менш відомі американські бренди. Натомість смаки Меланії Трамп кардинально відрізнялись. Вона постійно обирала вбрання від європейських дизайнерів, зокрема від Dolce & Gabbana та Chanel.



Образ Джилл Байден на інавгурації Джо Байдена / Фото CNN Style

Інавгурація Джо Байдена: дивіться пряму трансляцію 24 каналу