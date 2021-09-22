Ілона Гвоздьова знову розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"

33-річна Ілона Гвоздьова відмовилась від участі в 5 сезоні "Танців з зірками", але продовжила спостерігати за проєктом по телевізору. Уже не вперше їй здається, що продюсери зумисне виділяють одних учасників, а інших – залишають в тіні.

Експартнерка Ігоря Ласточкіна, який виграв на "Танцях з зірками" 2018 року, пильно стежить за кожним випуском телешоу. Своїми враженнями від ефірів вона ділиться з понад 300-тисячною аудиторією в інстаграмі. На диво, Ілоні Гвоздьовій подобається далеко не все.

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Як після першого, так і після третього випуску танцівниця наголосила, що на проєкті обділяють одних зіркових учасників і відверто виділяють інших, створюючи для них ефектніші постановки.

Є пари, яким дають максимальну кількість можливостей – світло, музика, спецефекти, костюми, сюжети, номери. І друга категорія учасників, які вичавлюють максимум з себе і задовольняються малою частиною загального шоу,

– емоційно заявила Ілона Гвоздьова.

Вона так і не розсекретила імена зірок, які, на її думку, належать до другої категорії. Ба більше, у несправедливості блогерка звинуватила продюсерів. Схоже, мова йде про Володимира Завадюка.

Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму танцівниці

Зазначимо, за 3 ефіром "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова спостерігала з голдруму. Наприкінці вечора вона разом зі знаменитостями долучилася до чуттєвого номера, який присвятили покійному судді Григорію Чапкісу. Однак, ця постановка теж не вгодила танцівниці. Усе через малу кількість зірок, які долучилися до перформансу.

Неймовірний номер в пам'ять про Чапкіса. Хоча для мене було здивуванням, що прийшло дуже мало колег, але це справа особисто кожного",

– зізналась Ілона Гвоздьова.