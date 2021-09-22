Стосунки танцівника Олександра Прохорова та солістки гурту KAZKA на "Танцях з зірками" не склалися. Олександра Заріцька вважає, що хореограф не вірив у її перемогу, однак він має власну версію подій.

Важливо Олександра Заріцька назвала ім'я партнера, з яким відмовилась виступати на "Танцях з зірками"

Олександр Прохоров прокоментував слова Заріцької

За словами танцівника, він почав займатися з Олександрою просто для підготовки до проєкту "Танці з зірками". Вона сама звернулась до Прохорова з цим проханням.

Я був не проти танцювати з Сашею, але це питання зі мною продюсери шоу не обговорювали. Я – спортсмен і, перш за все, будь-яке змагання для мене – це боротьба за першість. Також знаю, що мене розглядали як пару ще з кількома дівчатами і я чекав затвердження від каналу,

– поділився хореограф.

Олександр додав, що дуже незадоволений тим, як дівчина подає інформацію для ЗМІ. Адже він нібито не був проти стати у пару зі солісткою KAZKA, та організатори вирішили інакше.

"Це було її бажання або фантазія, про яку вона мені не говорила ні слова. Спочатку я з нею займався просто в ролі хореографа, який вчить танців. Зараз вона користується цією ситуацією та хоче показати себе в ролі жертви, але історія була зовсім не така", – додав чоловік.

Я не відмовив їй, а попросив почекати рішення каналу про затвердження пар, адже артисти й хореографи можуть озвучувати свої побажання, але фінальне слово завжди залишається за продюсерами шоу. Я був хореографом Саші й не знав про її фантазії,

– підкреслив танцівник.

Скандал з партнером Олександри Заріцької

Ще до прямих ефірів "Танців з зірками" лідерка гурту KAZKA повідомила, що відмовилась від першого партнера. Тоді вона поділилась, що танцівник вважав, що Олександра – легковажна, а їхня пара не виграє.

Згодом Заріцька зізналась, що розповідала про Олександра Прохорова. Зірка нібито дружила з ним, а тому його "прояв бажання не танцювати" був ударом.

Тепер солістка KAZKA займається з Юрієм Мешковим, якого навіть не знала. Однак зараз вона називає його "прикольним" і "суперкласним чемпіоном".



Олександра Заріцька і Юрій Мєшков / Фото з інстаграму гурту KAZKA