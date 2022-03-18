Зіркова пара з "Холостяка" до останнього відмовлялася виїжджати з котеджного містечка під Києвом – Ніка Добринін пішов у тероборону, а Даша Квіткова була вдома з сином. Однак бойові дії дійшли до них.

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Чому Даша Квіткова поїхала на Західну Україну

Останні декілька днів біля нашого будинку було тривожно. Були чутні дуже сильні вибухи. Ми розуміли, що йде бій. Почали літати розвідувальні дрони, а потім було кілька вибухів, що навіть наш будинок затремтів,

– розповіла Даша Квіткова.

Тож вранці 17 березня Нікіта Добринін, який давно вмовляв дружину виїхати в безпечне місце з сином, наказав без заперечень сідати в машину з речами. Зіркова сім'я виїхала на Захід – блогерка з чоловіком і дитиною залишилася в Тернополі, а її мама і брат вирушили до сватів у Чернівці, батько залишився в Києві.

"Ми знову поїхали. І невідомо, коли повернемось додому. Ми не хочемо і не поїдемо за кордон", – заявила Даша Квіткова.

Схоже, у Тернополі вони залишилися тому, що їхати далі блогерці було страшно.

Це була найстрашніша дорога, яку мені доводилося бачити. Я бачила, як обстрілюють машини з дітками, тому з нами поїхав мій чоловік та брат. У нас чотири дитини,

– зізналась знаменитість.

"Ми дуже зашугані. Я бачу людей – я плачу, я обіймаю знайомого – я плачу. Тут у квартирі бахкає бойлер. Здавалося б, звичайний звук, але в мене в голові вибухи, і я знову плачу. Я приїхала сюди й побачила, що тут люди живуть, тому що там ми боялися просто вийти з дому. Хай тут буде тихо і люди продовжують жити", – зі сльозами на очах додала Квіткова.

Даша Квіткова виїхала з-під Києва на Захід: фото з інстаграму

Нагадаємо, що ще в перші дні війни батьки Нікіти Добриніна пропонували йому виїхати у Чернівці з ріднею, однак ті відмовлялися і ховалися у підвалі з чотирма дітьми, зокрема з 8-місячним сином Левом. Усе через небезпечну дорогу та розбиті мости. Проте втекти їм довелося, на 22-й день російського вторгнення.