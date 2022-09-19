У весільній сукні та вельоні: Ілона Гвоздьова показала фото з вінчання

9 вересня Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван обвінчалися в Києві. Вони зробили це після 8 років подружнього життя. Тепер зірка поділилася серією нових атмосферних кадрів.

Під час війни стосунки Ілони та Івана стали лише міцнішими. Закохані вирішили перейти на новий етап стосунків та обвінчалися в церкві.

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Ілона Гвоздьова показала нові фото з вінчання

Хореографиня оприлюднила серію нових фото, на яких показала подробиці того важливого дня. На світлинах Ілона зображена у весільній сукні та вельоні, а її чоловік – у святковому костюмі. Чорно-білі атмосферні кадри у подробицях показали, як відбувався обряд вінчання.

Вінчання відбувалося у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. На святі була присутня донька подружжя – Валерія. Вона також була одягнена у красиву сукню.