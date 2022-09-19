Під час війни стосунки Ілони та Івана стали лише міцнішими. Закохані вирішили перейти на новий етап стосунків та обвінчалися в церкві.
До теми Ілона Гвоздьова обвінчалась з чоловіком: неймовірні кадри з церемонії
Ілона Гвоздьова показала нові фото з вінчання
Хореографиня оприлюднила серію нових фото, на яких показала подробиці того важливого дня. На світлинах Ілона зображена у весільній сукні та вельоні, а її чоловік – у святковому костюмі. Чорно-білі атмосферні кадри у подробицях показали, як відбувався обряд вінчання.
Вінчання відбувалося у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. На святі була присутня донька подружжя – Валерія. Вона також була одягнена у красиву сукню.
За що я тебе люблю? Напишіть на аркуші паперу список з 10 причин, чому ви любите свого чоловіка (дружину). Тримайте його у гаманці та регулярно доповнюйте його. Переглядайте цей список, коли ви подорожуєте або ж коли ви посварилися. Любов переможе усе. Бережіть себе,
– поділилася порадою Ілона.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Нагадаємо, на початку вересня обвінчалася ще одна зіркова сім'я – Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Подружжя одружилося два роки тому, вінчання планувало ще до початку повномасштабної війни, але через росію все затягнулося. Даша з сином понад місяць перебували за кордоном, а Нікіта залишився в Києві. Коли блогерка повернулася, то вирішили, що далі не відтягуватимуть.