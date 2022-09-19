Во время войны отношения Илоны и Ивана стали только крепче. Влюбленные решили перейти на новый этап отношений и обвенчались в церкви.

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Илона Гвоздева показала новые фото с венчания

Хореографиня обнародовала серию новых фото, на которых показала подробности в того важного дня. На фотографиях Илона изображена в свадебном платье и фате, а ее муж – в праздничном костюме. Черно-белые атмосферные кадры в подробностях показали, как совершался обряд венчания.

Венчание проходило в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. На празднике присутствовала дочь супругов – Валерия. Она также была одета в прекрасное платье.