Во время войны отношения Илоны и Ивана стали только крепче. Влюбленные решили перейти на новый этап отношений и обвенчались в церкви.
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Илона Гвоздева показала новые фото с венчания
Хореографиня обнародовала серию новых фото, на которых показала подробности в того важного дня. На фотографиях Илона изображена в свадебном платье и фате, а ее муж – в праздничном костюме. Черно-белые атмосферные кадры в подробностях показали, как совершался обряд венчания.
Венчание проходило в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. На празднике присутствовала дочь супругов – Валерия. Она также была одета в прекрасное платье.
За что я люблю тебя? Напишите на листе бумаги список по 10 причинам, почему вы любите своего мужа (жену). Держите его в кошельке и регулярно дополняйте. Просматривайте этот список, когда вы путешествуете или когда вы поссорились. Любовь восторжествует все. Берегите себя,
– поделилась советом Илона.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
Напомним, в начале сентября обвенчалась еще одна звездная семья – Даша Квиткова и Никита Добрынин. Супруги поженились два года назад, венчание планировалось еще до начала полномасштабной войны, но из-за россии все затянулось. Даша с сыном больше месяца находились за границей, а Никита остался в Киеве. Когда блогерша вернулась, то решили, что дальше не будут оттягивать.