28 листопада закінчився 5 сезон оновлених "Танців з зірками". Навколо фіналу досі точаться суперечки. До обговорення долучилася й Ілона Гвоздьова, яка коментувала ледь не кожен ефір.

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Ілона Гвоздьова про 5 сезон "Танців з зірками"

"Від початку сезону мене пригнічувало і ображали слова: "Новий крутий сезон нових та сильних танцівників, таких ще не було в історії проєкту. Вони кращі з кращих, вони знахідка". Ніби до цього чотири сезони танцювали аматори", – емоційно висловилася в мережі Гвоздьова.

Також Ілона додала, що забули про "старих" танцівників, які свого часу підіймали рейтинги шоу: "Всі так хвалилися новими танцівниками, ніби нас і не було. Ніби ми за ці 4 сезони не підіймали рейтинги проєкту коштом свого здоров'я. Нас просто "стерли з пам'яті шоу", хоча після цього намагалися повернути в різних проявах, бо не було очікуваного результату. Шкода, що канал знецінив працю "старої гвардії", просто тихо забув і викреслив з історії".

Гвоздьова не погодилася з тим, що нові танцівники кращі за тих хореографів, які були в минулих сезонах. За словами танцівниці, вони хороші та професійні, але точно не кращі.

Однак серед танцівників нового сезону знайшлася дівчина, яка змогла підкорити Ілону Гвоздьову. І нею стала переможниця – Анна Кареліна.

Єдина нова танцівниця, яка забрала моє серце – це Анна Кареліна,

– завершила Ілона.

Ілона Гвоздьова про новий сезон "Танців з зірками" / Скриншоти інстаграм-сторіз танцівниці

Нагадаємо, переможцями 5 оновленого сезону стали актор Артур Логай та Анна Кареліна. Друге місце посіли фехтувальниця Ольга Харлан і Дмитро Дікусар. Третє місце залишилося за актором Костянтином Войтенко та Роксоляною Маланчук.