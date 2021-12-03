28 ноября закончился 5 сезон обновленных "Танцев со звездами". Вокруг финала до сих пор идут споры. К обсуждению присоединилась и Илона Гвоздева, которая комментировала чуть ли не каждый эфир.

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Илона Гвоздева о 5 сезоне "Танцев со звездами"

"В начале сезона меня угнетали и оскорбляли слова: "Новый крутой сезон новых и сильных танцоров, таких еще не было в истории проекта. Они лучшие из лучших, они находка". Будто до этого четыре сезона танцевали любители", – эмоционально высказалась в сети Гвоздева.

Также Илона добавила, что забыли о "старых" танцорах, которые в свое время поднимали рейтинги шоу: "Все так хвастались новыми танцорами, будто нас и не было. Будто мы за эти 4 сезона не поднимали рейтинги проекта за счет своего здоровья. Нас просто "стерли из памяти шоу", хотя после этого пытались вернуть в разных проявлениях, потому что не было ожидаемого результата. Жаль, что канал обесценил труд "старой гвардии", просто тихо забыл и вычеркнул из истории".

Гвоздева не согласилась с тем, что новые танцовщики лучше тех хореографов, которые были в прошлых сезонах. По словам танцовщицы, они хорошие и профессиональные, но точно не лучшие.

Однако среди танцовщиков нового сезона нашлась девушка, которая смогла покорить Илону Гвоздеву. И ею стала победительница – Анна Карелина.

Единственная новая танцовщица, которая забрала мое сердце – это Анна Карелина,

– завершила Илона.

Илона Гвоздева о новом сезоне "Танцев со звездами" / скриншоты инстаграм-сториз танцовщицы

Напомним, победителями 5 обновленного сезона стали актер Артур Логай и Анна Карелина. Второе место заняли фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Третье место осталось за актером Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук.