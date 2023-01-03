Цей рік вдарив по здоров'ю, – Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу чоловіка

3 січня 2023, 14:32
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Ілона Гвоздьова

Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка. Стрес через війну сильно вплинув на Івана, через що він почав втрачати волосся.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона несподівано розповіла про хворобу чоловіка.

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Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка

Підписники хореографині запитали в неї про брови чоловіка, які помітно порідшали. Ілона зізналася, що причиною цьому є хвороба, через яку випадає волосся.

Цей рік сильно вдарив по здоров'ю чоловіка, і з'явилася хвороба алопеція. Намагаємося боротися і проходимо обстеження, поки що,
– поділилась Ілона Гвоздьова.


Чоловік Ілони з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Важливо. Алопеція – це офіційна назва облисіння. Випадіння волосся, що призводить до їхнього часткового або повного зникнення на ділянках голови чи тулуба. Найчастіше причинами алопеції називають стрес та погану екологію.

"Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі – це зайва річ, і намагається від нього звільнитися", – уточнила Ілона Гвоздьова.

  • Додамо, танцівниця днями показала, як ночувала в підвалі разом з чоловіком і донькою. У той час Росія обстрілювала Україну, терористично нападаючи з ракетами та дронами.
  • Також нагадаємо, що у 2022 році Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук зважились на важливе рішення щодо свого подружжя. У вересні вони повінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, щоб поєднатися у пару перед Богом.

Автор: Марія Касій