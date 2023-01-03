Цей рік вдарив по здоров'ю, – Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу чоловіка
Джерело:Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка. Стрес через війну сильно вплинув на Івана, через що він почав втрачати волосся.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона несподівано розповіла про хворобу чоловіка.
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Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка
Підписники хореографині запитали в неї про брови чоловіка, які помітно порідшали. Ілона зізналася, що причиною цьому є хвороба, через яку випадає волосся.
Цей рік сильно вдарив по здоров'ю чоловіка, і з'явилася хвороба алопеція. Намагаємося боротися і проходимо обстеження, поки що,
– поділилась Ілона Гвоздьова.
Чоловік Ілони з сином / Фото з інстаграм-сторіз
"Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі – це зайва річ, і намагається від нього звільнитися", – уточнила Ілона Гвоздьова.
- Додамо, танцівниця днями показала, як ночувала в підвалі разом з чоловіком і донькою. У той час Росія обстрілювала Україну, терористично нападаючи з ракетами та дронами.
- Також нагадаємо, що у 2022 році Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук зважились на важливе рішення щодо свого подружжя. У вересні вони повінчалися у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, щоб поєднатися у пару перед Богом.