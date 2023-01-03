Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона несподівано розповіла про хворобу чоловіка.

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Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка

Підписники хореографині запитали в неї про брови чоловіка, які помітно порідшали. Ілона зізналася, що причиною цьому є хвороба, через яку випадає волосся.

Цей рік сильно вдарив по здоров'ю чоловіка, і з'явилася хвороба алопеція. Намагаємося боротися і проходимо обстеження, поки що,

– поділилась Ілона Гвоздьова.



Чоловік Ілони з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Важливо. Алопеція – це офіційна назва облисіння. Випадіння волосся, що призводить до їхнього часткового або повного зникнення на ділянках голови чи тулуба. Найчастіше причинами алопеції називають стрес та погану екологію.

"Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі – це зайва річ, і намагається від нього звільнитися", – уточнила Ілона Гвоздьова.