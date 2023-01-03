Украинская танцовщица Илона Гвоздева пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Она неожиданно рассказала о болезни мужчины.

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Илона Гвоздева призналась о болезни мужчины

Подписчики хореографа спросили ее о брови мужчины, которые заметно поредели. Илона призналась, что причиной этому является болезнь, из-за которой выпадают волосы.

Этот год сильно ударил по здоровью мужчины, и появилась болезнь алопеция. Пытаемся бороться и проходим обследование, пока,

– поделилась Илона Гвоздева.



Муж Илоны с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Важно. Алопеция – это официальное название облысения. Выпадение волос, что приводит к их частичному или полному исчезновению на участках головы или туловища. Чаще причинами алопеции называют стресс и плохую экологию.

"Иммунитет мужчины решил, что волосы на лице – это лишняя вещь, и пытается от него освободиться", – уточнила Илона Гвоздева.