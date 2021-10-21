Ілона Гвоздьова потрапила в аварію: фото і відео з місця ДТП

Ввечері 20 жовтня Ілона Гвоздьова потрапила в аварію в Києві. За словами переможниці "Танців з зірками", чоловік не дотримався дистанції та в'їхав у її авто просто на світлофорі. На щастя, ніхто не постраждав.

Про ДТП у столиці Ілона Гвоздьова розповіла в інстаграм-сторіс. Фото та відео вона записувала просто з місця подій. Зірка зізналась, що перші 5 хвилин після того, як в неї врізалося авто, страшенно нервувала.

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Переможницю "Танців з зірками" заспокоїло те, що всі залишились цілі, а на її машині були лише незначні подряпини.

Зі мною все добре, аварія була незначна. Я не винна, мене просто "наздогнав" чоловік, але все обійшлось, ми довше чекали страхову. Я відбулась подряпинами, а в нього повний капот,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

"Будьте уважні за кермом, особливо на світлофорах. І завжди намагайтеся тримати дистанцію", – додала танцівниця.

Ілона Гвоздьова потрапила в аварію / Фото з інстаграму танцівниці

Ілона Гвоздьова потрапила в аварію / Відео з інстаграму танцівниці