Ілона Гвоздьова показала, який вигляд має її фігура після двох пологів

18 лютого 2022 , 11:20
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Джерело:

інстаграм Ілони Гвоздьової

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова має двох дітей. Попри постійні спортивні активності зірка не досягла бажаного стану тіла після двох пологів.

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилась в інстаграм-сторіз відвертими фото без фотошопу й ретуші. Вона продемонструвала, як змінилось її тіло 

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Ілона Гвоздьова показала тіло без фільтрів

Танцівниця поділилась фото, на якому показала живіт не в ідеальному стані. Однак зірка поділилась, що продовжує відновлюватися після пологів. Зокрема, часто робить тренування та приділяє увагу розтяжці. 

Ілона Гвоздьова детально розповіла, що робить для досягнення своєї мети:

  1. Тренується у спортзалі 3 рази на тиждень;
  2. Ходить на ручний масаж 3 рази на тиждень;
  3. Робить апаратний масаж, система icoon laser 3 рази на тиждень;
  4. Ходить на плавання двічі на тиждень, а також вдається до сауни та скрабування тіла;
  5. Танцює для себе і не тільки щодня.


Ілона Гвоздьова показала тіло без фотошопу / Фото з інстаграм-сторіз Ілони Гвоздьової

Як зірки-матусі відновлюються після пологів

  • Санта Дімопулос зізналась, що так само після других пологів не повернулась у той стан, що був "до". Однак схуднути їй допомогло правильне харчування, масажі, дихальні практики.
  • Дружина Максима Михайлюка повернула "модельну форму" завдяки спорту, масажам та правильному харчуванню. Зі свого раціону вона виключила солодке, борошняне, жирне, смажене.
  • Даша Квіткова теж прибрала з раціону борошняне, смажене та солодке, а також носила бандаж у перші тижні після пологів.
Автор: Марія Касій