Ілона Гвоздьова показала, який вигляд має її фігура після двох пологів
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова має двох дітей. Попри постійні спортивні активності зірка не досягла бажаного стану тіла після двох пологів.
Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилась в інстаграм-сторіз відвертими фото без фотошопу й ретуші. Вона продемонструвала, як змінилось її тіло
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Ілона Гвоздьова показала тіло без фільтрів
Танцівниця поділилась фото, на якому показала живіт не в ідеальному стані. Однак зірка поділилась, що продовжує відновлюватися після пологів. Зокрема, часто робить тренування та приділяє увагу розтяжці.
Ілона Гвоздьова детально розповіла, що робить для досягнення своєї мети:
- Тренується у спортзалі 3 рази на тиждень;
- Ходить на ручний масаж 3 рази на тиждень;
- Робить апаратний масаж, система icoon laser 3 рази на тиждень;
- Ходить на плавання двічі на тиждень, а також вдається до сауни та скрабування тіла;
- Танцює для себе і не тільки щодня.
Ілона Гвоздьова показала тіло без фотошопу / Фото з інстаграм-сторіз Ілони Гвоздьової
Як зірки-матусі відновлюються після пологів
- Санта Дімопулос зізналась, що так само після других пологів не повернулась у той стан, що був "до". Однак схуднути їй допомогло правильне харчування, масажі, дихальні практики.
- Дружина Максима Михайлюка повернула "модельну форму" завдяки спорту, масажам та правильному харчуванню. Зі свого раціону вона виключила солодке, борошняне, жирне, смажене.
- Даша Квіткова теж прибрала з раціону борошняне, смажене та солодке, а також носила бандаж у перші тижні після пологів.